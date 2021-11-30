В Риге стартует встреча министров иностранных дел стран НАТО. На улице Краста — ограничения движения
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На собрании глав внешнполитических ведомств будут обсуждаться актуальные проблемы безопасности, сотрудничество с партнерами и Европейским союзом, а также начнутся дискуссии о новой стратегической концепции Североатлантического альянса. На улице Краста, в Старой Риге и в районе Дворца культуры ВЭФ — транспортные ограничения.

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Как подчеркивает МИД Латвии с 2006 года, когда в Риге состоялся саммит НАТО, прошло 15 лет, и за это время ситуация в сфере безопасности существенно изменилась. Характерно и то, что встреча глав министерств иностранных дел проходит в напряженной ситуации на границе НАТО и ЕС с Беларусью. В условиях, когда Запад обвиняет напрямую Минск, а косвенно и Россию, в организаци гибридной атаки на границе.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") в преддверии встречи заявил, что разработка стратегической концепции развития НАТО является одной из основных задач перед предстоящим Мадридским саммитом альянса. Встреча министров в Риге станет первым ее обсуждением на высоком уровне и будет способствовать выработке новых предложений по стратегии.

Встреча министров иностранных дел НАТО в Латвии планировалась с 2019 года и пройдет в условиях строгих мер эпидемиологической безопасности.

Одна из основных площадок собрания Североатлантического альянса — ATTA Centrs на улице Краста. Поэтому в окрестностях городской магистрали действуют ограничения движения.

До 17.00 четверга, 2 декабря, у здания по ул. Краста, 60 (ATTA centrs), а также на подъездных путях и объездных путях запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением оперативного транспорта и транспортных средств со специальными пропусками, выданными Службой государственной безопасности). Движение транспортных средств в районе улицы Краста 60 закрыто до 17.00 четверга, 2 декабря.

С 22.00 воскресенья, 28 ноября, и до 20.00 среды, 1 декабря будут ограничено движение транспортных средств (за исключением оперативного транспорта и транспортных средств со специальными пропусками, выданными Службой государственной безопасности), а также доступ транспортных средств к полосе местного движения улицы Краста, на участке и в направлении от ул. Огрес до ул. Гребенщикова. Движение общественного транспорта и пешеходов будет регулироваться по необходимости.

Ожидаются также ограничения на остановку и стоянку на улицах Старой Риги и в районе Дворца культуры ВЭФ.

Об ограничения движения — подробно здесь.

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"Новое Единство" МИД Беларусь НАТО Эдгар Ринкевич
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