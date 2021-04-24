В Риге заменят все устаревшие остановки общественного транспорта
Foto: jurij_c

В ближайшие годы Рижское самоуправление постепенно заменит все устаревшие остановки общественного транспорта. У новых остановок будет единый современный дизайн, они будут доступны для пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями.

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По приказу заместителя председателя Рижской думы Вилниса Кирсиса была создана рабочая группа, которая отвечает за проектирование новых остановок общественного транспорта и организацию закупок. 21 апреля состоялось первое заседание группы.

К концу года должны быть установлены первые 100 навесов на остановках. Их планируется установить в том числе местах, где компания наружной рекламы JCDecaux в настоящее время демонтирует принадлежащие ей остановки, у которых закончился срок эксплуатация.

В ближайшие годы будут заменены все технически и функционально устаревшие остановки, а остановки без навеса получат навес.

"Всего в городе около 1500 остановок общественного транспорта, из которых только от 400 до 500 оборудованы навесами. Часть остановок строилась еще в советское время, таким образом они уже давно достигли не только технического, но и морального износа. Навесы остановок должны быть визуально интегрированы в городскую среду, обеспечивать защиту от дождя, ветра и солнца, быть доступными для пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями, оборудованных удобными скамейками, — рассказал Вилнис Кирсис.

Чтобы уменьшить временные неудобства, в местах, где уже демонтируются остановки общественного транспорта, муниципалитет установит временные скамейки до тех пор, пока не будут установлены новые навесы для остановок.

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