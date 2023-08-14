В среду "Новое Единство" назовет кандидата в премьеры, после 17 августа Ринкевич начнет консультации о правительстве

Президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") в четверг, 17 августа, начнет политические консультации со всеми парламентскими фракциями и ожидает от политиков на переговорах о формировании нового правительства план первоочередных задач, заявил агентству LETA советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис.

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В среду "Новое Единство" определится с премьером



Как уже сообщалось, Кришьянис Кариньш сегодня, 14 августа, заявил о своей отставке и в четверг, 17 августа, вручит соответствующее прошение президенту. Действующий пока глава Кабмина заявил, что не будет вновь претендовать на премьерский пост, и призвал "Новое Единство" выдвинуть кандидата.

"Новое Единство" рассмотрит вопрос о выдвижении кандидата в премьер-министры в среду, 16 августа, сообщила агентству LETA представитель партии, министр благосостояния Эвика Силиня. Предварительно "Новое Единство" не называет возможных кандидатов, однако ранее, по неофициальной информации, рассматривались такие претенденты на премьерский пост как министр финансов Арвилс Ашераденс, а в последнее время — Эвика Силиня.

Пока выглядит так, что решение о выдвижении кандидата в премьеры "Новое Единство" примет до встречи Кариньша и Ринкевича. То есть, Кариньш принесет в Рижский замок уже предложение о том, кто может возглавить новый Кабинет министров.

Ринкевич проведет политические консультации



В свою очередь, президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем начнет политические консультации со всеми представленными в Сейме партиями.

17.augustā Rīgas pilī tikšos ar Ministru prezidentu @krisjaniskarins, pēc demisijas raksta saņemšanas drīzumā tiks organizētas konsultācijas ar Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem par valstij svarīgākajiem darbiem, premjera amata kandidātu un valdības modeli — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 14, 2023

Отставка Кариньша означает, что до создания нового Кабинета министров, нынешнее правительство продолжит работу в техническом режиме — все министры станут исполняющими обязанности.

Объявляя о своей отставке, Кариньш заявил, что для развития страны важны многие факторы, но в первую очередь — сильное и динамичное правительство, способное принимать сложные решения. По словам премьер-министра, после долгих переговоров стало ясно, что "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение делают все возможное, чтобы затормозить любые попытки привнести в правительство больше динамизма. Если динамизм не может быть обеспечен нынешним правительством, то необходимо новое, заявил Кариньш.

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В состав нынешнего правительства входят "Новое Единство" (26), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13). Как альтернатива называется такая коалиция — "Новое Единство" (26), оппозиционные сейчас Союз "зеленых" и крестьян (16) и "Прогрессивные" (10). Именно эти три политические силы проголосовали за избрание президентом Эдгара Ринкевича, что и дало старт переговорам о расширении действующей коалиции. Провал этих переговоров и привел в итоге к отставке Кришьяниса Кариньша.

Кариньш заявил, что по-прежнему видит оптимальной широкую коалицию. Уход самого Кариньша, означающий отставку и всего правительства, открывает путь уже к реальным переговорам о создании новой коалиции и нового Кабинета министров. Комбинаций коалиции может быть больше, чем называлось до сих пор.