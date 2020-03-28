В воскресенье правительство обсудит дополнительные ограничительные меры

В воскресенье, 29 марта правительство соберется на чрезвычайное заседание, на котором планируется обсудить дополнительные меры безопасности, направленные на сдерживание распространения Covid-19. Об этом в субботу вечером в своем Twitter сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Чрезвычайное заседание правительства начнется в 14.00.

Rīt, plkst. 14:00, esmu sasaucis ārkārtas valdības sēdi attālinātā režīmā, lai lemtu par papildu piesardzības pasākumiem #COVID19 izplatības ierobežošanai. #esiatbildīgs #paliecmājās — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) March 28, 2020

Ранее сообщалось, что решение о более строгих ограничениях на пребывание на природе правительство, скорее всего, рассмотрит на следующей неделе.

Заместитель руководителя координационной группы по кризисному управлению, госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко рассказала, что в пятницу ответственные лица подробно обсудили возможность введения более строгих ограничений и договорились, что этот вопрос будет рассматриваться на одном из заседаний правительства на будущей неделе. Такое решение принято, чтобы не возникло непонимания у ответственных служб, как контролировать соблюдение новых ограничений.

В пятницу в программе "Delfi TV с Янисом Домбурсом" министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что ограничения будут предусматривать, что на природе вместе смогут собираться только члены одного домохозяйства или не более двух человек. Эти ограничения будут распространяться на такие места, как парки и пляжи.

Министр также подчеркнула, что Кабинет министров готов работать очень оперативно. "Люди уже могут начинать готовиться [..] Не собираемся толпами в популярных местах отдыха", - отметила она.

Ранее Винькеле также говорила, что правительство готово принять ограничительные меры и на выходных.