В Восточной Больнице можно будет получить оплаченное государством энтеральное и парэнтеральное питание

С 1 июля этого года тяжелобольные пациенты могут получать энтеральное и парэнтеральное питание за счет государства. В Восточной больнице постепенно начинает работу кабинет энтерального и парэнтерального питания, специалисты которого будут консультировать пациентов после выписки из стационара, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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Энтеральное питание за счет государства будет доступно пациентам с обструкцией пищевода, заболеваниями моторного нейрона, дисфагией, а также неопределенной тяжелой и среднетяжелой белково-энергетической недостаточностью. Парэнтереальное питание положено пациентам с кишечной непроходимостью, функциональными нарушениями работы кишечника и другими заболеваниями кишечника, не позволяющими человеку усваивать пищу.

Если пациент находится в стационаре и близится его выписка, врач должен за 3-4 дня до выписки сообщить Восточной больнице о том, что пациент нуждается в специальном питании. Больница оформляет заказ на питательные смеси и пациент должен получить смесь в первый же день после выписки. Дальнейшим наблюдением за пациентом занимается врач кабинета энтерального и парэнтерального питания Восточной больницы, он имеет право оформить заказ смесей для пациента, которых должно хватить на месяц питания.

Получить консультацию специалиста по энтеральному и парэнтеральному питанию можно и амбулаторно. В таком случае семейный врач должен выписать направление. Врач-специалист кабинета оценивает состояние пациента, в случае необходимости подготавливает его к началу питания и заказывает для него питательную смесь на месяц. Пациент должен получить смесь не позже, чем через четыре дня после визита к специалисту.

Связаться с кабинетом можно по рабочим дням с 8:30 до 12:00 по номеру телефона 28609466 и 67042630.