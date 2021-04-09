В живой очереди на вакцинацию от Covid-19 в субботу просят не стоять людей, которые не входят в приоритетные группы

Людям, не входящим ни в одну из приоритетных групп, вакцинация которых от Covid-19 уже началась, не следует в субботу пытаться пройти вакцинацию в порядке живой очереди, сказала Латвийскому радио член правления Veselibas centru apvieniba (VCA) Стелла Лапиня.

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VCA проводит вакцинацию в центре массовой вакцинации в конференц-центре Atta, который в субботу будет одним из двух центров, где планируется провести эксперимент с живой очередью. Также вакцинация в порядке очереди будет проводиться в выставочном холле на Кипсале.

Как сообщила Лапиня, в Atta Centre принадлежность пришедших на вакцинацию к одной из приоритетных групп будет проверяться дважды - перед тем, как они встанут в очередь, и перед прививкой. У людей, которым вакцина пока не полагается, будет возможность записаться у координатора на вакцинацию в будущем, когда будет начата вакцинация соответствующей приоритетной группы.

Вакцинация в Atta Centre в субботу будет проводиться с 9.00 до 17.00, а в случае большого спроса центр будет открыт до 20.00. В течение дня здесь планируется вакцинировать до 1000 человек, а при необходимости это количество может быть увеличено еще на 20-30%.

Представитель VCA сообщила, что живую очередь будут контролировать земессарги, в очереди под крышей смогут одновременно стоять 130-150 человек. Для вакцинации одного человека в среднем требуется 3-3,5 минуты.