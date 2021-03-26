Вакцина от Johnson&Johnson прибудет в Латвию в середине апреля

В середине апреля в Латвии может быть доступна уже четвертая вакцина от Сovid-19, сообщает Русское Вещание LTV7. Это препарат Janssen от производителя Johnson&Johnson.

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Согласно плану Минздрава, в этом году страна должна получить более 800 тысяч доз этого препарата. Если поставки не сорвутся, как это произошло в случае вакцин от Astrazeneca и Pfizer/BioNtech.

"Производитель уже сообщил, что поставка вакцин начнется в апреле. В Латвию первые дозы вакцин могут быть доставлены во второй половине апреля. Пока нет точной информации о конкретной дате и объеме первой поставки", сообщила Русскому вещанию LTV7 представитель Национальной службы здравоохранения Анна Каролина Шауле.

Известно, что сначала поставки не будут большими, но в целом в период с апреля по июль Латвия должна получить четвертую часть от всего объема — более 200 тысяч доз препарата Janssen. Всего же страна заказала 841 414 доз вакцин. Впрочем, сможет ли компания обеспечить такой объем — пока не ясно.

Вакцина от Covid-19 производства Johnson&Johnson заметно отличается от препаратов других компаний: для создания иммунитета к заболеванию достаточно лишь одной прививки.

"У всех остальных вакцин прививка комплексная — с двумя дозами. Johnson&Johnson уже сначала говорили, что они идут на технологию, когда можно прививать одним шприцом. Конечно, это и быстрее, и намного удобнее", — объясняет выбор крупной закупки препарата Janssen экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле.