Вакцина от Johnson&Johnson прибудет в Латвию в середине апреля
Foto: AP/Scanpix/LETA

В середине апреля в Латвии может быть доступна уже четвертая вакцина от Сovid-19, сообщает Русское Вещание LTV7. Это препарат Janssen от производителя Johnson&Johnson.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно плану Минздрава, в этом году страна должна получить более 800 тысяч доз этого препарата. Если поставки не сорвутся, как это произошло в случае вакцин от Astrazeneca и Pfizer/BioNtech.

"Производитель уже сообщил, что поставка вакцин начнется в апреле. В Латвию первые дозы вакцин могут быть доставлены во второй половине апреля. Пока нет точной информации о конкретной дате и объеме первой поставки", сообщила Русскому вещанию LTV7 представитель Национальной службы здравоохранения Анна Каролина Шауле.

Известно, что сначала поставки не будут большими, но в целом в период с апреля по июль Латвия должна получить четвертую часть от всего объема — более 200 тысяч доз препарата Janssen. Всего же страна заказала 841 414 доз вакцин. Впрочем, сможет ли компания обеспечить такой объем — пока не ясно.

Вакцина от Covid-19 производства Johnson&Johnson заметно отличается от препаратов других компаний: для создания иммунитета к заболеванию достаточно лишь одной прививки.

"У всех остальных вакцин прививка комплексная — с двумя дозами. Johnson&Johnson уже сначала говорили, что они идут на технологию, когда можно прививать одним шприцом. Конечно, это и быстрее, и намного удобнее", — объясняет выбор крупной закупки препарата Janssen экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите

Новые проекты

Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€