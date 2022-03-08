Вакцинация от Сovid-19 практически остановилась

За минувшую неделю от коронавируса привилось всего 7200 человек — это около 1000 человек в день. Причём 80% привившихся на прошлой неделе получили бустер, сообщает LETA.

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Темп вакцинации — самый низкий с января и февраля 2021 года. Он даже ниже, чем в некоторые недели января 2021 года, когда вакцину получить могли только медики.

Самый большой темп вакцинации был в конце мая 2021 года, когда за неделю привилось 117 000 человек. Следующий рывок был в середине октября 2021 года, когда во многих отраслях наличие сертификата стало обязательным для работы. Тогда за неделю привилось 89 000 человек. В первую неделю 2022 года прививку от Covid-19 сделали около 72 000 человек, а после темп вакцинации стал снижаться.

На этой неделе, похоже, темп упадёт ещё больше — в понедельник привилось 500 человек, причём 400 из них получили бустер. Однако, как отмечает LETA, данные ещё могут измениться, поскольку не все медицинские учреждения сразу вносят информацию в систему.

Всего первую дозу вакцины получили 1,056 миллиона латвийцев, вторую — 1,013 миллиона, а ещё 287 000 человек привились однокомпонентной вакциной Johnson&Johnson. Таким образом, вакцинацию завершило 1,3 миллиона человек — 69% от всех жителей. За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 704 134 человек при населении в 1,89 млн человек. Ревакцинировались 26,8% латвийцев, то есть 504 000 человек.