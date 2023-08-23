Валайнис: отсрочка для граждан России говорит о том, что государство не справилось

Отсрочка для граждан России в Латвии в сдаче экзамена по государственному языку показывает, что государство не справилось с этой проблемой ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения интеграции, считает председатель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис.

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Учитывая риск своего рода "катастрофы", если бы дело дошло до выдворения части людей из страны или отказа им в прожиточном минимуме, в нынешней ситуации решение Кабмина об отсрочке следует оценить как логичное, и СЗК скорее поддержал бы его в Сейме, сказал Валайнис.

По его мнению, решение правительства показывает, что, с одной стороны, государство не справилось с организацией экзаменов и связанных с ними процессов. Политик допускает, что ответственные службы, возможно, переоценили свои возможности.

СЗК готов обсудить в Сейме причины, которые не позволили достичь изначально намеченного результата. Есть вопросы и к лицам, ответственным за политику общественной интеграции, поскольку возникшая ситуация указывает на проблему и в этом процессе, сказал Валайнис.

В контексте решения правительства нельзя забывать и о геополитической ситуации — мы должны оценить, способствуем ли эскалации какими-то своими шагами или нет. По словам Валайниса, было бы "практически катастрофой, если бы мы начали высылать людей из страны или лишать их минимальных средств к существованию", учитывая основные ценности прав человека, которые существуют независимо от знания языка.

Нынешняя ситуация очень хорошо продемонстрировала слабые места в государственном управлении и некоторых самоуправлениях, поэтому надо искать пути решения, считает политик.

Как сообщалось, правительство во вторник на закрытом заседании поручило Министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым проживающие в Латвии граждане России не позднее чем в течение двух лет должны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы продолжать проживать в Латвии.