Вердикт суда: Андрей Мамыкин был незаконно уволен из Госинспекции по труду

Суд в последней инстанции постановил, что бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин в прошлом году был незаконно уволен с работы в Госинспекции по труду (VDI). Эту информацию порталу Delfi подтвердили в Инспекции.

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Уже сообщалось, что в прошлом году директор VDI Ренарс Лусис высоко оценил работу Мамыкина во время испытательного срока. Напомним, в то время Андрей Мамыкин возглавил отдел стратегических коммуникаций Госинспекции по труду.

Параллельно со своими трудовыми обязанностями Мамыкин вел канал Mamikins.tv на YouTube", который, в частности, демонстрировал интервью с бывшим фельдшером Рижской Восточной клинической университетской больницы Мариной Корнатовской, ранее задержанной Госполицией по подозрению в распространении фейковых новостей о Covid-19.

Мамыкин обжаловал в суде решение об увольнении, требуя признания увольнения недействительным, восстановления на работе и взыскания среднего заработка за вынужденный прогул. В итоге, суд в последней инстанции постановил, что увольнение бывшего депутата Европарламента было необоснованным.

Суд признал освобождение от занимаеймой должности необоснованным из-за формы трудового договора — в нем была допущена неточность при определении испытательного срока, пояснила заместитель директора VDI Андра Аузиня.

Она также заявила, что Мамыкина не удастся трудоустроить в Госинспекцию по труду, поскольку внутри ведомства произошли структурные изменения, в связи с чем инициирована процедура прекращения трудовых отношений.