Вернувшиеся из Великобритании латвийцы будут размещены для самоизоляции в Rixwell Elefant Hotel

Латвийцы, прибывающие в понедельник из Великобритании, будут изолированы в гостинице Rixwell Elefant Hotel, сообщил директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспар Рожкалнс.

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Rixwell Elefant Hotel в настоящее время является единственным отелем, с которым ЛАИР заключило договор об оказании услуг самоизоляции. В этом отеле 71 номер.

В настоящее время ведется работа с еще несколькими отелями, которые готовы предоставить услуги самоизоляции.

По прогнозам директора ЛАИР, со вторника, 29 декабря, возможность самоизоляции может быть доступна уже в пяти гостиницах.

Как сообщалось, государство оказывает финансовую поддержку, чтобы предоставить людям возможность самоизоляции в гостиницах.

Лицам, вернувшимся в Латвию из Соединенного Королевства, государство покроет 100% общей стоимости услуг по размещению и питанию, но не более 45 евро в сутки. 35 евро составит плата за размещение, 10 евро — за питание.