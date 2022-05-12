Вице-мэр Риги: для сноса памятника в Пардаугаве нужны поправки к законам, регулирующим строительство

Для быстрого сноса советского памятника в Пардаугаве потребуется специальный закон, который позволил бы обойти некоторые строительные нормы, заявил сегодня утром на TV3 вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс (LRA).

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По его словам, предстоящее решение Сейма по поправкам к закону, устраняющим юридические препятствия для сноса памятника, даст самоуправлению возможность начать процесс.

Тем не менее для более быстрого демонтажа памятника необходим отдельный закон, который позволил бы столичному самоуправлению в данном случае обойти законы о строительстве и закупках, иначе процесс демонтажа затянется на месяцы.

Затраты на снос объекта, в свою очередь, будут относительно невелики — в зависимости от метода работ они могут составлять от 40 000 до 100 000 евро, сообщил Смилтенс.

Политик повторил, что памятник нужно снести быстро. Памятник должен быть снесен не только физически, но и "в головах" некоторых людей, поэтому Смилтенс призвал в связи с этим проявить инициативу партии, ориентированные на русскоязычный электорат, отказаться от двуличия, когда некоторые лидеры говорят, что празднование 9 мая недопустимо, а другие идут к памятнику.

Что касается конфликтных ситуаций, возникших у памятника 10 мая, то, по оценке Смилтенса, только трактор был ошибкой со стороны самоуправления, а в целом весь план действий был согласован с полицией, в том числе скорейшая уборка цветов. Самоуправление проведет внутреннюю оценку действий, чтобы выяснить, были ли допущены ошибки и какие.