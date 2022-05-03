Вице-мэр Риги ищет мальчика, пожертвовавшего свою копилку Украине

Вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс ищет мальчика, который принес свою копилку, чтобы отвезти ее в Украину вместе с другой гуманитарной помощью, отправленной в Киев в 11 автобусах Rīgas satiksme. Пожертвования от маленького рижанина Смилтенс передал киевскому градоначальнику Виталию Кличко.

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Кличко был очень растроган подарком от мальчика из Риги.

"Это пример того, что люди жертвуют всем, чем могут", — заявил мэр Киева.

В свою очередь, Смилтенс, который вернулся из Украины 2 мая, в соцсети Facebook попросил откликнуться родителей мальчика, пожертвовавшего свою копилку.

"Когда 22 апреля около торгового центра Alfa ко мне подошел мальчик, поддерживающий Украину, и принес свой трогательный подарок, мы, к сожалению, не успели спросить его имя. Просим отозваться мальчика и родителей, чтобы передать личную благодарность от мэра Киева Виталия Кличко бескорыстному другу Украины", — написал Смилтенс.

Связаться с вице-мэром Риги можно по телефону 67026396 или адресу электронной почты edvards.smiltens@riga.lv.

Как сообщалось ранее, 30 апреля в Киеве на базе Kiev Trans прошла церемония передачи 11 автобусов Rīgas Satiksme и груза гуманитарной помощи, пожертвованной рижанами.

Вице-мэр Смилтенс встретился с мэром Киева Виталием Кличко. Политики обсудили, какая помощь до сих пор необходима Украине — в первую очередь это гуманитарная помощь и бытовая техника. Политики также начали обсуждение взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики.

По словам рижского вице-мэра, мэр Киева считает, что Украина не может существовать на одной только гуманитарной помощи — экономика страны упала более, чем на 50% и нужны латвийские предприятия, которые будут помогать Украине восстанавливаться после войны.

Стороны сошлись на том, что из Риге должна приехать более обширная делегация, в которой будет участвовать также мэр Риги Мартиньш Стакис — чтобы предложить уже конкретное сотрудничество.