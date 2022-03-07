Вице-мэр Риги Озола: прибывшие в Латвию беженцы должны будут оформить все документы

Рано или поздно каждый беженец, въехавший в Латвию, должен будет оформить все обязательные документы, заявила в интервью на канале TV3 вице-мэр Риги Линда Озола.

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По ее словам, сейчас у Латвии две основные задачи касательно войны в Украине — общими силами помогать Украине и навести порядок у себя в стране, чтобы убедиться, что все латвийские службы работают как часы.

Также важно, чтобы все, кто просит убежище в Латвии, были зарегистрированы в Государственной пограничной охране — только в этом случае можно получить помощь от страны и самоуправления. Регистрация нужна и для того, чтобы оформить резидентскую визу. Это можно будет удобно сделать в едином центре поддержки в Доме конгрессов.

"Рано или поздно всем гражданам Украины нужно будет обратиться в Управление по делам гражданства и миграции. Возможно, тем, кто остается у друзей или родственников, особо не понадобятся услуги социальной поддержки, но привести в порядок документы будет обязанностью каждого", — говорит Озола.

Уже сообщалось, что 6 марта в Доме конгрессов начинает работать единый центр поддержки для жителей Украины. На прошлой неделе решение об открытии центра приняла Рижская дума.