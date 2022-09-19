VID расследует еще шесть дел, связанных с возможными нарушениями сотрудников

Служба госдоходов проводит расследование в отношении еще шести сотрудников в связи с возможными нарушениями. Могут последовать новые задержания, заявила в передаче Spried ar Delfi отстраненная от должности генеральный директор налогового ведомства Иева Яунземе.

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Что касается последнего громкого случая: то о нем, по словам Яунземе, она знала еще в июне, однако не вмешивалась и не отстранила сотрудников от должности, чтобы не мешать расследованию, при этом Управлении внутренней безопасности VID тесно сотрудничало с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. На вопрос журналиста, как сотрудники VID могли продолжать выполнять свои обязанности на протяжении нескольких месяцев, находясь под подозрением в совершении довольно тяжкого преступления, Яунземе ответила: "Когда уже возбужден уголовный процесс и начинается активная фаза, что и было в июне, то любые мои действия, в том числе по увольнению, могли бы серьезно повлиять на исход дела", - пояснила она.

Как сообщалось, 15 сентября, министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") издал распоряжение об отстранении от занимаемой должности генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иевы Яунземе. В Министерстве финансов порталу Delfi сообщили, что распоряжение издано на основании доклада о служебной проверке, а также в связи с недавними заявлениями Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) о задержаниях в Таможенно-финансовой полиции VID. Также основанием стали задержания работников в Управлении внутренней безопасности VID.

Отстраненная от должности глава VID не снимает с тебя ответственности, однако одновременно указывает, что не руководит Налоговой и таможенной полицией. "Если у человека есть мотивация, он, к сожалению, это преступление совершит. Конкретный человек видел, как в наручниках выводят двух его коллег, знал, что могут поймать. О мотивах нужно спрашивать его самого", - говорит Яунземе. По ее словам, Налоговая и таможенная полиция - единственное структурное подразделение, сотрудникам которого в прошлом году повысили зарплаты.

Яунземе отметила, что готова вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей и на данный момент общается с юристом, чтобы оспорить решение министра финансов о ее отстранении от занимаемой должности. В свою очередь, сотрудничество с министром финансов Янисом Рейрсом она описала как хорошее, однако, отношения обострились, когда советником министра стал бывший чиновник VID Каспарс Чернецкис. "Когда я вступала в должность в феврале, все было очень хорошо, у нас с министром было конструктивное сотрудничество. Моя версия: переломный момент наступил в тот момент, когда советником министра стал Чернецкис, который во всех интервью рассказывал, что он будет руководить VID. Я полагаю, что во всей этой ситуации у господина Чернецкиса было очень большое влияние, потому что до этого никаких конфликтов у нас не было", - отметила в разговоре с журналистами Иева Яунземе.