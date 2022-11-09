В Резекне, в среду, 9 ноября, в 5 утра, начались работы по демонтажу памятника советским солдатам, известного как "Алеша", сообщает Латвийское телевидение (LTV). На данный час памятник демонтирован.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, демонтаж начат ранним утром. На территории вокруг памятника находятся сотрудники правоохранительных органов.

Территория вокруг памятника огорожена, но движение пешеходов по прилегающей улице Латгалес не ограничено.

У памятника собралась небольшая группа людей. Также за демонтажем наблюдают люди, ожидающие общественного транспорта на автобусной остановке, которая находится рядом со сквером, где установлен памятник, пишет агентство LETA.

Накануне, 8 ноября, мэр Резекне Александр Барташевич ("Согласие") признал, что памятник советским воинам будет снесен в указанный в законе срок — до 15 ноября. Об этом политик сообщил в видеобращении, которое было записано на площади у самого памятника.

В своем обращении Барташевич сказал, что он "до последнего момента надеялся — можно избежать варварских действий" и "что победит здравый смысл". Мэр Резекне утверждает, что предлагал компромиссные решения. Одним из таких решений был перенос на Мирное кладбище, и в этом случае, говорит Барташевич, закон не был бы нарушен, а "важный для многих резекненцев монумент был бы сохранен". Второй компромисс — оставить подлежащий демонтажу памятник в Резекне. В обоих случаях от государственных учреждений были получены отрицательные ответы, признал мэр города.

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Напомним, что летом Сейм принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.

Памятник в Парке Победы в Риге был снесен в августе этого года. В воскресенье, 30 октября, поздно вечером были демонтированы монументы в Даугавпилсе.