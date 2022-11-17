Вике-Фрейберга: Элксниньш не заслуживает такой высокой должности

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (“Согласие”) не заслуживает такой высокой должности, считает бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

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Оценивая заявления Элксниньша о войне в Украине и принадлежности Крыма, Вике-Фрейберга в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 сказала, что этот политик не достоин занимать столь высокий пост в Латвии. Она считает, что нужно срочно задуматься, каких правовых инструментов не хватает, чтобы не допустить работы таких политиков на таких должностях.

"Службам безопасности следует поторопиться и сесть за свои столы, написать предложения о том, чего им не хватает в плане инструментов, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на такую ситуацию", — заявила Вике-Фрейберга, подчеркнув, что следовательно парламент должен срочно принять соответствующие поправки, чтобы не было такого паралича и бессилия, поскольку у границ военная ситуация, а "интересы Латвии находятся под угрозой из-за заявлений этого господина".

В то же время экс-президент поблагодарила партию "Согласие" за то, что в начале войны она смогла сделать принципиальный выбор, на чью сторону встать.

"Спасибо "Согласию" за смелость в принципиальном вопросе, понимание того, что нужно выбрать, на чьей стороне они стоят, несмотря на то, что многие годы они были как "серфер на высокой волне", проскользнув в Сейм на волне защиты русскоязычных в парламенте", — пояснила Вике-Фрейберга.

Она считает, что партия "Согласие" до сих пор была согласна со своими избирателями, однако культивированный самой политической силой электорат не смог последовать принципиальному выбору партии в начале войны.

"Поздравляю их с тем, что они сами сделали этот шаг, но я не поздравляю их с тем, что они не воспитали и не подготовили свой электорат к мысли о том, что существуют определенные принципы, которым нужно следовать", — заявила Вике-Фрейберга.

По мнению бывшей главы государства, некоторые партии, которые вошли в Сейм и выражают "шовинистическую позицию", в дальнейшем исчезнут с политической сцены, так как произойдут международные события. Вике-Фрейберга надеется, что сократится количество людей, которые будут продолжать искать подобное отношение в политическом спектре, хотя этот процесс идет медленнее, чем ожидалось.