Вике-Фрейберга, Улманис, Затлерс и Берзиньш сделали прививки от Covid-19
Foto: LETA

В Клинической университетской больнице им. Страдиня в четверг первую дозу вакцины против "Covid-19" получили четыре бывших президента Латвии.

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Бывшая президент страны Вайра Вике-Фрейберга после вакцинации заявила журналистам, что укол был практически неощутим. Она посоветовала всем при первой же возможности вакцинироваться, ведь каждый должен брать на себя ответственность за себя и свое здоровье.

"Это вопрос ответственности и по отношению к другим — близким, членам семьи и людям, с которыми мы контактируем. Чем больше людей в Латвии будет вакцинировано, тем в большей безопасности мы все будем и тем проще будет вернуться в насколько это возможно нормальную жизнь", — подчеркнула Вике-Фрейберга.

Бывший президент Гунтис Улманис заявил, что вакцинация — единственный возможный в этих условиях положительный шаг, потому что остальные варианты уже исчерпаны.

"Надеюсь, что вакцина в ближайшие месяцы позволит попрощаться с этой болезнью. Желаю здоровья! Без сомнений и промедления, если это возможно, делаем прививки", — сказал Улманис.

Бывший президент Андрис Берзиньш после получения прививки подчеркнул, что вакцинация сейчас является единственным решением.

Прививку против Covid-19 получил и бывший президент Латвии Валдис Затлерс, который заявил журналистам, что это только начало борьбы с "Covid-19".

Ранее прививки сделали действующий президент страны Эгилс Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш, а также другие руководители страны.

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