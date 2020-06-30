Винькеле: из-за Covid-19 может не получиться повысить зарплаты медикам

Пока неясно, с какой скоростью восстановится экономика после вызванного коронавирусом кризиса. Поэтому пока нельзя с уверенностью сказать, что получится поднять зарплаты медиков на 10%. Об этом заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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Как сообщалось, медицинские профсоюзы в июне призвали правительство уже в этом году принять решение об увеличении зарплат на 10%, а в следующем — на 20%.

"Я считаю, что это было бы справедливо — выполнить до конца обещание, которое Сейм дал медикам", — сказала тогда Винькеле.

В сентябре 2019 года Минздрав сообщил о том, что денег на обещанное увеличение зарплат на 20% не хватит — вместо 120 миллионов евро нашлось только 60. Поэтому в этом году на 20% увеличили зарплату резидентам и на 10% — остальным медработникам.