Винькеле: пандемия Covid-19 тяжело бьет по психике

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, цель которого — привлечь внимание общественности к различным темам, связанным с психическим здоровьем.

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По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, душевное здоровье людей также важно, как и физическое. Между тем, по ее словам, пандемия Covid-19 негативно отражается на психоэмоциональном состоянии многих жителей, пишет портал Mixnews.lv.

Поэтому, как указала Винькеле, люди не должны стесняться, они должны обращаться за помощью. Министр также призвала родных помочь своим близким и оказать всевозможную поддержку.

"Времена пандемии с огромными изменениями в повседневной жизни и отношениях оставляют тяжелый и долгий след на психическом здоровье людей, которое так же важно, как и физическое. При необходимости обращайтесь за помощью, помогайте другим, если можете. Ты не одинок", — сказано в сообщении.

10.10. ir Pasaules psihiskās veselības diena. Pandēmijas laiks ar milzīgām izmaiņām ikdienā un attiecībās atstāj smagu un ilgu nospiedumu uz cilvēku psihisko veselību, kas ir tikpat svarīga kā fiziskā. Meklējiet palīdzību, ja nepieciešama, palīdziet citiem,ja spējat. Neesi viens. pic.twitter.com/3ELACmciP4 — Ilze Viņķele (@Vinkele) October 10, 2020



Депрессия, тревога и панические атаки являются одними из наиболее распространенных осложнений психического здоровья, которые могут значительно ухудшить качество жизни и межличностные отношения, а также отрицательно повлиять на способность работать и учиться.

Совместно с признанными в Латвии специалистами в области терапии и психиатрии Министерство здравоохранения еще летом этого года начало кампанию Viss ir Norm.a, направленную на повышение осведомленности о психическом здоровье, уменьшение предубеждений и поощрению обращения людей за помощью.

Авторы проекта подготовили три видеоистории, в которых рассказывается о конкретных методах самопомощи, направленных на снижение тревожности, беспокойства или паники. Видео легко и понятно рассказывает о том, как возникают осложнения и как человек может помочь их уменьшить.

🔶Kopā ar speciālistiem esam izveidojuši trīs video stāstus, kā cilvēks var pats palīdzēt sev mazināt nomāktību, trauksmi vai paniku.

🔸 Plašāk lasi un video noskaties te: https://t.co/ckYpdzdEOn

— Veselības ministrija (@veselibasmin) October 9, 2020

В созданных видеороликах специалисты представляют ряд методов, используемых в когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которые доказали свою эффективность в ежедневном решении конкретных проблем психического здоровья.