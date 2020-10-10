Винькеле: пандемия Covid-19 тяжело бьет по психике
Foto: LETA

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, цель которого — привлечь внимание общественности к различным темам, связанным с психическим здоровьем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, душевное здоровье людей также важно, как и физическое. Между тем, по ее словам, пандемия Covid-19 негативно отражается на психоэмоциональном состоянии многих жителей, пишет портал Mixnews.lv.

Поэтому, как указала Винькеле, люди не должны стесняться, они должны обращаться за помощью. Министр также призвала родных помочь своим близким и оказать всевозможную поддержку.

"Времена пандемии с огромными изменениями в повседневной жизни и отношениях оставляют тяжелый и долгий след на психическом здоровье людей, которое так же важно, как и физическое. При необходимости обращайтесь за помощью, помогайте другим, если можете. Ты не одинок", — сказано в сообщении.


Депрессия, тревога и панические атаки являются одними из наиболее распространенных осложнений психического здоровья, которые могут значительно ухудшить качество жизни и межличностные отношения, а также отрицательно повлиять на способность работать и учиться.

Совместно с признанными в Латвии специалистами в области терапии и психиатрии Министерство здравоохранения еще летом этого года начало кампанию Viss ir Norm.a, направленную на повышение осведомленности о психическом здоровье, уменьшение предубеждений и поощрению обращения людей за помощью.

Авторы проекта подготовили три видеоистории, в которых рассказывается о конкретных методах самопомощи, направленных на снижение тревожности, беспокойства или паники. Видео легко и понятно рассказывает о том, как возникают осложнения и как человек может помочь их уменьшить.

В созданных видеороликах специалисты представляют ряд методов, используемых в когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), которые доказали свою эффективность в ежедневном решении конкретных проблем психического здоровья.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Veselības ministrija Депрессия Илзе Винькеле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов