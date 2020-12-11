Винькеле: прививки от Covid-19 будут добровольными и бесплатными. Ограничения могут остаться на весь 2021 год

В пятницу, 11 декабря, Министерство здравоохранения провело пресс-конференцию, в ходе которой познакомило общественность с основными положениями плана о вакцинации против Covid-19. Как рассказала глава Минздрава Илзе Винькеле, на данный момент Латвия уже выполнила "всю предварительную работу", необходимую для незамедлительного получения вакцин, как только они пройдут регистрацию станут доступными для использования, отметила политик.

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Винькеле подчеркнула, что вакцинирование от Covid-19 в Латвии будет добровольным, а для тех, кто решит сделать прививку — бесплатным. Стоимость процедуры и материалов оплатит государство.

Первая партия вакцин должна поступить в Латвию в начале января, а их предварительная регистрация уже намечена на 29 декабря.

В свою очередь, глава Госсовета по иммунизации Даце Завадска заверила, что от вакцин от Covid-19 не будет никаких побочных эффектов, симптомы не отличаются от случаев прививки от других болезней. Для полноценной вакцинации необходимо получить две дозы препарата — на вторую нужно будет записаться, повторную инъекцию сделают через 21-28 дней после первой процедуры.

Однако, как отметила Илзе Винькеле, согласно прогнозу Минздрава, на протяжении всего 2021 года латвийцам все же придется считаться с теми или иными ограничениями ради эпидемиологической безопасности. Начало вакцинации само по себе не будет означать автоматическую отмену всех принятых сейчас правительством мер.

Результаты опроса, проведенного компанией рыночных исследований Rait, свидетельствуют, что на данный момент только около трети жителей Латвии готовы вакцинироваться против Covid-19.

В ходе опроса, проведенного в октябре этого года, 38% респондентов из Латвии заявили, что не планируют вакцинироваться, 28% не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос, а 34% опрошенных выразили готовность сделать прививку.

Латвия — единственная из трех стран Балтии, где людей, не планирующих делать прививки, больше, чем тех, кто хочет вакцинироваться от нового коронавируса.