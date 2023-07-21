VISC: результаты централизованных экзаменов нужно интерпретировать в контексте разных факторов

Результаты централизованных экзаменов следует интерпретировать в контексте различных факторов, влияющих на них — например, количество учащихся, количество освобождений от экзаменов, профиль учеников и др., заявила агентству LETA руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко.

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По ее словам, сейчас проводится оценка результатов централизованных экзаменов, в том числе с определением географических тенденций. Более подробный анализ результатов ожидается во второй половине августа.

Ориентировочные данные о результатах централизованных экзаменов передаются самоуправлениям, которые в дальнейшем анализируют их и передают образовательным учреждениям.

Вороненко убеждена, что результаты экзаменов в разрезе школ или самоуправлений — это "лишь один из элементов сигнала об успеваемости учащихся", и без дополнительных данных о причинах эта информация неполна.

Также данные о результатах экзаменов не всегда связаны с конкретным учебным заведением. Многие ученики меняли школы, и новая — не может существенно изменить то, чему ребенок научился в предыдущие годы.

Как сообщалось, в этом году самые худшие результаты на экзаменах как в основной, так и в средней школе были по математике. Экзамен не сдали 826 девятиклассников, а у 1920 детей оценка на этом экзамене составила 10-19%. В средней школе такую оценку на экзамене по математике получил каждый пятый.

Подробнее о результатах экзаменов читайте — здесь.

С точки зрения Вороненко, чтобы уменьшить количество учеников, не сдавших экзамены, сначала нужно разобраться в специфике проблем. По результатам экзамена по математике оптимального уровня можно сделать вывод, что повышение экзаменационной планки может стать "большой проблемой для учащихся".

Вороненко предполагает, что эти дети могли показывать низкую успеваемость уже в третьем и шестом классах, что должно было стать предупредительным сигналом, но они продолжали осваивать содержание обучения наряду со всеми.

"Плохая база означает меньше возможностей для дальнейшего обучения, особенно по математике", — считает Вороненко.

Министр образования и науки Анда Чакша также полагает, что за недостаточную успеваемость могут быть ответственны предыдущие ступени обучения.