Власти Даугавпилса призывают Кабмин объявить ЧП в энергетике из-за щепы

Даугавпилсская дума призывает правительство Латвии объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Введение ЧП, по мнению властей города, позволит ограничить экспорт древесной щепы, необходимой для производства центрального отопления, и сдержит рост цены на топливо, сообщает TV3 Ziņas.

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В Даугавпилсе зависимость от природного газа снизилась на 25 процентов после того, как в этом году в городе была введена в строй котельная на щепе. Самой большой проблемой, по мнению властей города, является то, что предприятие "Daugavpils Siltumtīklem" не может найти ни одного поставщика древесной щепы.

Трейдеры, надеясь, что цена на щепу продолжит расти и они смогут заработать еще больше, теперь не хотят заключать контракты на поставку топлива зимой по фиксированной цене.

В предыдущий отопительный сезон Даугавпилс покупал щепу по 14 евро за мегаватт-час, а сейчас цена выросла втрое и составляет 45 евро. Рост цен почувствуют и даугавпилчане.

Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш ("Согласие") уверен, что рост цен обусловлен экспортом древесной щепы за границу. Он убежден, что в Латвии необходимо объявить энергетический кризис и запретить экспорт древесной щепы.

"Цены растут из-за покупателей, которые покупают латвийскую щепу и экспортируют ее в Швецию, Германию, Польшу", - сказал Элксниньш в комментарии для TV3 Ziņas.

Единственным правильным решением власти Даугавпилса считают введение квот на экспорт щепы.

Даугавпилсская дума серьезно обеспокоена тем, что из-за нынешнего отношения торговцев щепой, которые не хотят подписывать контракты на сезон, может сложиться ситуация, что в декабре или январе нечем будет топить в котельной.

Призыв к объявлению энергетического кризиса, который дал бы право ограничить экспорт древесной щепы из Латвии, высказали еще несколько самоуправлений, сообщил председатель правления Латвийской федерации возобновляемой энергии Янис Ирбе.

Министерство сельского хозяйства, подконтрольное Национальному объединению, не хочет рассматривать вопрос об ограничении экспорта древесины за границу. В Минсельхозе полагают, что это хороший бизнес с рабочими местами. В министерстве не считают, что цена на щепу будет завышена, да и проблем там не видят вообще.

В Федерации возобновляемых источников энергии признают, что если не удастся ограничить экспорт щепы, то надо будет срочно найти другой способ снижения цены, чтобы у тепловых компаний была возможность закупать щепу.

"Должны быть какие-то субсидии или договорное соглашение с экспортерами, чтобы они могли получить льготы в следующем году, если будут способствовать по цене местным потребителям. Здесь нужно немедленно найти какие-то решения. Мы, к сожалению, очень беспокоимся о том, как переживем ближайшую зиму", — говорит Ирбе.