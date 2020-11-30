Врачи: всех пациентов с пневмонией положить в стационар уже невозможно

Число госпитализированных с Covid-19 в воскресенье достигло 510. Это значит, что принимать в стационар всех, кому показана госпитализация, уже нельзя. В легких случаях пневмонию можно вылечить и дома, говорят врачи, с которыми поговорил телеканал LTV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Число коек для больных коронавирусом на днях было увеличено до 633. Если продолжать принимать в больницу всех, у кого есть воспаление легких, очень скоро они заполнятся, и нельзя будет принять тех, у кого эта пневмония протекает особенно тяжело.

"Самые серьезные осложнения, от которых пациент может даже скончаться — это пневмония и дыхательная недостаточность. Это также причины, почему пациенты чаще всего попадают в больницу. Сейчас это самая распространенная причина, почти у каждого пациента эта пневмония есть. И, к сожалению, мы всех пациентов с пневмонией принять сейчас уже не можем в больницу. Мы очень стараемся следить за тем, может ли пациент, может быть, продолжать лечиться амбулаторно — или его надо положить в стационар. Это очень трудное решение", — рассказал Мартиньш Пуренковс, интерн больницы Страдиня.

Еще в октябре говорилось о том, что в кризисной ситуации придется выбирать, кого спасать, а кого нет, потому что количество аппаратов искусственной вентиляции легких ограничено.

"Может настать момент, когда система здравоохранения больше не сможет помочь всем, кому будет необходима медицинская помощь. Мы будем вынуждены сортировать пациентов, но мы не хотим это переживать", — сказала в ноябре госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко.