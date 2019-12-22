Все лекарства бесплатно? Винькеле и Белевич о том, как победить аптечное лобби

"Они сказали, мы найдем на вас управу — не таких видали! Но я из Резекне — тоже не таких видала…" Министр здравоохранения Илзе Винькеле пришла на передачу LR4 "Действующие лица" и рассказала ведущей Валентине Артеменко и журналисту портала Delfi Кристине Худенко, как вступила в битву с аптечными сетями и оптовиками, чтобы цены на лекарства стали ниже. А экс-министр и основатель Saules Aptieka Гунтис Белевич ее поддержал.

Илзе Винькеле вызвала на "серьезный и жесткий разговор" представителей крупных оптовиков и аптечных сетей и предложила им подумать, как изменить сложившуюся ситуацию: в Латвии самые высокие из трех балтийских стран наценки на компенсируемые медикаменты, а цены такие, что многие люди просто не могут себе позволить лечиться.

Как охарактеризовала свою решительность сама министр, "мы уже не просто притронулись к этой теме — я обеими руками вцепились в коллег". И рассказала, что в ответ представители одной из самых влиятельных сетей открытым текстом сказали: "Пробуйте-пробуйте, все равно найдем на вас управу — не таких видали". Министр утверждает, что это ее ничуть не испугало: "Я из Резекне — тоже не таких видала".

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Национальные особенности аптек Латвии



Министр назвала три "национальные особенности" фармацевтического рынка Латвии. "Первая — серьезная концентрация в руках нескольких коммерсантов, которые держат оптовую и розничную торговлю, то есть сети аптек. Вторая — у нас большее число аптек на одного жителя, чем у соседей, но конкуренции это не порождает, потому что игроков на рынке очень мало — они держат все в своих руках. Третье — в оптовой торговле у нас нет потолка на цены".

По мнению Винькеле, сложилась такая ситуация не случайно — кому-то это было очень выгодно. И как в 2006 году такие правила ввели, так никто и не решился поменять. "Я не собираюсь устраивать расправы или упрекать бизнес — он расширяется до той степени, которую ему позволяет закон. Просто наши законодатели были какими-то очень нежными в отношении именно аптечного бизнеса… Без кокетства скажу, что я уважаю любое начинание в бизнесе, но если смотреть на факты, то, ничего не меняя, нельзя снизить цены на медикаменты".

Foto: LETA

Почему снижать цены надо сейчас?



Основатель Saules Aptieka и экс-министр Гунтис Белевич поддержал почин Винькеле. "Я вижу, что сейчас в правительстве ситуация такая, что можно решить все задуманные вопросы — и территориальную реформу, и роспуск Рижской думы… Надеюсь, что Илзе Винькеле удастся эту тему сдвинуть с мертвой точки. Потому что любого другого министра моментально снесли бы. Впрочем, и ей будет непросто".

Он рассказал, что в свою бытность министром (формально Белевич тогда вышел из аптечного бизнеса, — прим. Ред.) у него была "целая программа по снижению цен на медикаменты, но удалось реализовать только один пункт. После этого премьер-министр запретил мне заниматься вопросами фармацевтики — это задокументированный факт…"

По его сведениям, "за всеми этими вопросами стоит огромное лобби, а притронуться к этим вопросам — означает столкнуться с огромным противодействием, потому что надо будет у кого-то отнять…

Винкеле попросила представителей оптовиков самим объяснить ей, "что же нас так сильно отличает от Литвы и Эстонии, где цены ниже? У нас же нет высоких гор, через которые надо осуществлять поставки, сквозь снега и морозы". Те обещали подготовить ответ.

Как же снизить цены?



Одного решения тут нет, считает Винькеле. "Самое эффективное — увеличить объем финансирования компенсируемых лекарств, включить в систему больше медикаментов. Тут государство сможет более жестко регулировать цены. Оптовики больше всего нравится перспектива снижения налога (в Литве он 5%, в Эстонии — 9, в Латвии — 12%). Но это ничего не изменит — у нас наценки все равно более щедрые, чем у соседей".

Винкеле рассказала, что предложила "фармацевтам" новую схему потолков наценок для оптовиков и аптек, подобную как в Литве и Эстонии. "Отрасль сказала ой! Мы так сразу не можем". Что ж, будем договариваться. Например, брать не такой широкий круг лекарств. Я осознаю потребность бизнеса развиваться и нужду аптек, которые должны держать планку качества (там ведь не с улицы люди торгуют)". В конечном счете Винкеле не исключает, что послепереговоров придется принимать более суровые и волевые меры, но до этого пытается решить все по-хорошему.

Белевич уточнил, что если все меры остановятся на снижении возможностей наценки, лобби-то устоит, зато это приведет к исчезновению отдельных аптек. В основном маленьких. Хотя его Saules Aptieka по обороту большая — может и выжить.

Выход он видит в том, чтобы государство направило больше денег цены в систему компенсируемых лекарств. "Мы хотим лечиться препаратами, как в развитых европейских странах, но соотношение наших зарплат и пенсий к ценам медикаментов этого не позволяет. Когда государство компенсирует лекарство 100% — оно для пациента бесплатно, даже если стоит 2-3 тысячи евро. Но сегодня уровень компенсации от государства очень низкий — некоторым оно покрывает лишь 50-75%, и не все в силах доплатить".

Конечной целью он видит, "чтобы полностью все лекарства компенсировало государство (в будущем, возможно, страховщик), а пациент вообще не беспокоился по поводу цен на лекарства — для него они будут бесплатны. "Надеюсь, что у нашего министра все получится", — улыбнулся Белевич.