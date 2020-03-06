Вся Италия стала регионом распространения COVID-19, эпидемиологи изменили алгоритм отслеживания вируса

Вся Италия признана регионом неконтролируемого распространения вируса COVID-19, сообщил директор департамента анализа рисков риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра по профилактике и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков. Любой, кто вернулся из Италии и приболел, должен оставаться дома и сообщить о симптомах Службе неотложной медицинской помощи.

Перевощиков отметил, что ситуация с заболеванием в Европе продолжает ухудшаться и за сутки были зарегистрированы 1254 новых случая. Но есть и хорошие новости:

"Прошедшие сутки были важными, потому что в прежнем эпицентре инфекции COVID-19 китайском городе Ухань не был зарегистрирован ни одни случай заражения. Это свидетельствует о том, что инфекцию можно победить без вакцинации и специфического лечения."

На данный момент подавляющее большинство европейских случаев заражения COVID-19 связаны с Италией. Поэтому любой, кто вернулся из Италии и почувствовал, что у него поднялась температура, появился сухой кашель, воспалилось горло, стало тяжело дышать, должен позвонить 113 и сообщить о своих симптомах, указал эпидемиолог. То же самое касается вернувшихся из Китая, Ирана, Сингапура, Южной Кореи.

Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле отметила, что медики "неотложки" будут реагировать только на такие случаи. Те, кто заболел после поездки в страны, не признанные регионом распространения вируса, должны связаться с семейным врачом. Регионом распространения признают только те страны, где много случаев и заболевшие не могут сказать, от кого они заразились.

Помимо прочего, впредь эпидемиологи будут проверять на коронавирус COVID-19 совершенно всех пациентов с тяжелыми инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей, сообщил Перевощиков.

В свою очередь, жители регионов смогут сдать анализы на коронавирус дома. Национальная служба здравоохранения заключила договор с Centrālā laboratorija. Впредь, если латвиец, проживающий за пределами Риги и ее окрестностей, сообщит о симптомах и путешествии диспетчерам 113, те передадут информацию Centrālā laboratorija. Специально обученные сотрудники лаборатории в индивидуальной защите выдвинутся к пациенту и возьмут его анализы на дому, после чего отвезут образцы в рижский Центр инфектологии.

Ципуле отметила, что время ожидания ответа может занять больше суток. Перевощиков подчеркнул, что это мероприятие необходимо, чтобы пациенты с подозрением на COVID-19 не пытались самостоятельно отправиться в больницу или лабораторию, а оставались дома.

Всего в Латвии на COVID-19 проверены 196 человек и в одном случае анализ был положительным. Женщина была госпитализирована и на следующий же день отпущена домой — в ее анализах больше не было следов вируса. Пациент будет признан здоровым, если после положительного анализа две проверки подряд будут отрицательными.