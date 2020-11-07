Высшие должностные лица Латвии поздравили Байдена с победой

Высшие должностные лица Латвии в соцсетях поздравили кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США.

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Президент Латвии Эгил Левитс поздравил Байдена и будущего вице-президента Камалу Харрис, отметив, что Латвия в дальнейшем выступает за трансатлантический альянс, который базируется на международном порядке, основанием которого служит демократия и верховенство закона.

От имени латвийского правительства Байдена и Харрис поздравил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он отметил готовность Латвии работать с "близким другом и союзником", чтобы усилить трансатлантические связи, а также двустороннее сотрудничество Латвии и США.

Председатель Сейма Инара Мурниеце поздравила Байден и Харрис с победой, выразив надежду на дальнейшее развитие дружественных и тесных связей стран Балтии и США.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич поздравил Байдена и Харрис, поблагодарив США за поддержку безопасности Латвии и стран Балтии и подтвердив готовность Латвии укреплять двустороннее сотрудничество и трансатлантические отношения.

Как уже сообщалось, ведущие американские СМИ сообщили о победе Джо Байдена в выборах президента США. Теперь отрыв Байдена от Трампа в общем зачете превышает необходимые для победы 270 голосов выборщиков по оценке всех крупнейших СМИ. Минимальное число голосов (273) Трампу отдает ABC News, максимальное (290) — прореспубликанский Fox News, который уже засчитал Байдену победу в Аризоне и Неваде.