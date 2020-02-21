Янсонс: если Сейм не выполнит обещания медикам, следует задуматься, насколько парламент вообще дееспособен
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"Политикам пора перестать мучать общество по данному вопросу и довести свои дела до конца. Да, вопрос наполовину решен, финансирование частично найдено, но этого недостаточно. Закон нужно блюсти, это дело принципа", — заявил в передаче "900 секунд" телеканала TV3 омбудсмен Юрис Янсонс.

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Если же Сейм не сумеет выполнить указанные в законе обещания, латвийское общество должно задаться вопросом, насколько вообще дееспособным является парламент страны, добавил Янсонс.

Еще в декабре Янсонс говорил, что голосование депутатов Сейма за бюджет 2020 года антиконституционно. На этой неделе он отправил депутатам письмо с предложением внести изменения в закон о бюджете 2020 года.

По словам омбудсмена, этим законом были нарушены три принципа: законность, демократия и долговечность. Он выразил надежду, что депутаты, получив его предупреждение, будут вести себя с пониманием и ответственностью.

"Если нет, обратимся в Конституционный суд", — пообещал он.

В декабре 2018 года Сейм принял закон о том, что в следующем году на увеличение зарплат медработникам будет отведено 120 миллионов евро. Это позволило бы увеличить зарплаты на 20%. Однако потом коалиция признала этот закон ошибкой, потому что на эти цели удалось выделить только около половины намеченной суммы.

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