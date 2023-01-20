Яунземе вернется на работу в конце января

Генеральный директор Службы госдоходов (VID) Иева Яунземе вернется к выполнению рабочих обязанностей 30 января, сообщили в VID.

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Как сообщалось, министр финансов Арвилс Ашераданс 13 января на основании заключения комиссии по дисциплинарному расследованию принял решение объявить генеральному директору Службы государственных доходов Иеве Яунземе выговор за несвоевременное выполнение поручений министра финансов. Таким образом Яунземе может продолжать выполнять рабочие обязанности до конца срока своих полномочий. В то же время в качестве условий для продолжения работы перед Яунземе будет поставлен ряд задач, которые необходимо будет выполнить в течение определенного периода времени и о ходе которых регулярно докладывать министру. Контроль за выполнением этих задач будет осуществлять Минфин.

Ашераденс поясняет, что основной задачей генерального директора VID станет восстановление репутации учреждения, и это будет необходимо сделать на всех уровнях и во всех управлениях, проявив нулевую терпимость к коррупции и конфликтам интересов.

Дисциплинарное дело в отношении генерального директора VID было возбуждено 15 сентября прошлого года как на основании акта служебной проверки, так и в ответ на аресты, проведенные в VID Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB), а также аресты нескольких сотрудников, осуществленные управлением внутренней безопасности VID. В состав дисциплинарной комиссии вошли должностные лица Минфина, KNAB и Министерства юстиции.

Срок полномочий Яунземе заканчивается в феврале 2024 года.