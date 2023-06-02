Юдин не теряет надежду, что "Объединенный список" и Нацобъединение поддержат расширение коалиции

В целях эффективного достижения целей в отраслях образования, здравоохранения и других сферах была бы необходима коалиция из четырех-пяти партий, заявил агентству LETA руководитель Юридической комиссии Сейма, депутат от "Нового Единства" Андрей Юдин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Юдин сделал это заявление на фоне неофициальной информации о том, что фактически "Новое Единство" уже сделало ставку на создание новой коалиции с оппозиционными сейчас Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными". Речь уже якобы дошла до распределения должностей между тремя партиями, а должность премьер-министра достанется нынешнему министру финансов Арвилу Ашераденсу ("Новое Единство")..

По словам Юдина, он такие слухи комментировать не может, поскольку у него нет подобной информации. В то же время политик не теряет надежду, что нынешние коалиционные партнеры "Нового Единства" — "Объединенный список" и Национальное объединение — согласятся на создание широкой коалиции. Прежде обе политические силы выступали против такого варианта.

Юдин сказал, что "Объединенному списку" и Нацобъединению нужн принять решение, хотят ли они работать в расширенном правительстве. Политик задал риторический вопрос, действительно ли какая-то из этих партий считает, что защищать интересы избирателей эффективнее в оппозиции.

По мнению представителя "Нового Единства", широкая коалиция поможет реализовывать реформы, поскольку не будет "золотой акции", которая позволит какой-то коалиционной партии блокировать принятие необходимых решений.