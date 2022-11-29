Юридическая комиссия Сейма проголосовала против создания нового поста министра климата и энергетики

Большинство депутатов парламентской Юридической комиссии уже в окончательном чтении вновь отклонили поправки к Закону "Об устройстве Кабинета министров", предусматривающие в создании правительства еще одной должности — министра климата и энергетики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось, партии, создающие коалицию — "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — тем не менее в ходе переговоров фактически исходят из того, что новое министерство сформировано будет. И, вероятно, возглавит его представитель премьерского "Нового Единства". Фактически до тех пор, пока решение о создании нового министерства не будет принято, процесс создания нового правительства не продвинется вперед.

При этом судьба самих поправок зависит не только от голосования в Юридической комиссии, но и в Сейме в целом. В первом чтении ситуация была аналогичная: комиссия законопроект отклонила, а парламент утвердил. Поскольку законопроект рассматривается в срочном порядке, то будет всего два чтения. Во втором чтении Юридическая комиссия проголосовала за то, чтобы не продвигать законопроект на дальнейшее утверждение в Сейм. Такие отличия в голосовании связаны с тем, что в Юридической комиссии у будущей коалиции нет большинства голосов, а в Сейме в целом — есть.

Невзирая на голосование Юридической комиссии поправки в Закон "Об устройстве Кабинете министров" уже фигурируют в утвержденной повестке дня работы Сейма в четверг, 1 декабря. Также в повестку дня включены и поправки в Закон "Об устройстве государственного управления", которые предполагают создание должностей заместителей министров, отвечающих за конкретные отрасли. Этот вопрос также должна рассматривать Юридическая комиссия. Невзирая на то, что решение и в этом случае еще не принято, на переговорах о будущей коалиции эти должности уже тоже пытаются делить.

В то же время на заседании комиссии не получила поддержки и ни одна поправка, предложенная потенциальными оппозиционными партиями. Например, депутаты отклонили предложение "Прогрессивных" еще больше расширить полномочия будущего министра климата и энергетики, "добавив" ему еще и ответственность за окружающую среду. "Прогрессивные", хоть и приняли решение остаться в оппозиции, выступают за создание нового ведомства, фактически поддерживания "Новое Единство".

Как сообщает агентство LETA, были отклонены и поправки оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) создать новые должности министров, либо объединив ответственность министров экономики и сообщения, либо ответственность министров экономики, климата, защиты окружающей среды и энергетики. Не получила поддержку большинства и идея СЗК объединить должности министров внутренних дел и юстиции.

По словам политиков премьерского "Нового единства", одним из важнейших вопросов, которые предстоит решить новому правительстсу — энергетическая независимость Латвии, поэтому и необходимо новое министерство климата и энергетики.

"В идеале это очень простой вопрос — мы просто не будем покупать энергоресурсы в России", — сказал действующий и будущий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), говоря о создании нового ведомства. По его словам, проблема в том, как практически достичь этой цели, создав систему, обеспечивающую конкурентоспособные цены на энергию и в то же время достичь климатических целей, обязательных для Латвии как государства-члена Европейского Союза.

Предполагается, что под новым министерстовом будут объединены уже существующие департаменты Министерства экономики и Министерства защиты окружающей среды и регионального развития. Поэтому политики уверяют, что затраты на создание нового ведомства не будут велики: надо будет оплачивать заново лишь работу самого нового министра и нескольких чиновников.

Неофициально говорят о том, что новым министром климата и энергетики может стать представитель "Нового Единства" — Раймондс Чударс.

Президент Эгил Левитс раннее официально выдвинул действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша на пост главы следующего правительства.