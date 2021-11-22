За сутки увеличилось число госпитализированных с Covid-19
Foto: LETA

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 1091 до 1106 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 48 пациентов с Covid-19, выписано пять человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 17 больных коронавирусом вчера скончались.

В настоящее время в больницах находятся 922 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 184 человек тяжелое.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 21 466 пациентов с Covid-19.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Латвии выявлено 349 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов с коронавирусом.

Среди скончавшихся — один пациент в возрасте от 10 до 19 лет.

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LETA

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LETA

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