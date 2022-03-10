За три дня Рижский центр беженцев обслужил 1500 семей; запись уже только на вторник

За три дня в центре для беженцев, размещенном в Риге в Доме конгрессов, была обслужена 1471 семья из Украины, сообщил мэр столицы Мартиньш Стакис (PP).

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Глава города подчеркнул, что это данные о том, сколько обращений в очереди было обслужено, и одна цифра означает не одного человека, а семью из нескольких человек, в том числе детей.

Руководитель Рижского единого центра поддержки населения Украины Райвис Кнокс сообщил, что люди уже регистрируются в очереди на следующие дни. Сейчас можно записаться на получение услуги в следующий вторник.

На одни сутки выдается 40 номерков. Это решение принято, чтобы иметь возможность обслуживать людей, у которых есть необходимость в помощи, но они не встали в очередь.

По словам Стакиса, было получено 287 заявлений об обеспечении гарантированного минимального дохода (GMI) и 300 заявлений о кризисных пособиях. В свою очередь, на получение "кризисного пакета" поступило 256 заявок.

Получено 229 заявление на предоставление места в школах детям и 66 заявлений — на предоставление мест в детсадах.

На предоставление образования в школах поступило 229 заявлений, в детских садах — 66.

К сегодняшнему дню выданы 983 SIM-карты операторов мобильной связи Латвии и 958 э-талонов на проезд в общественном транспорте Риги.