Загруженным пациентами с Covid-19 больницам помогут 85 медиков из частного сектора

На данный момент 85 сотрудников частного сектора вызвались помочь больницам справиться с загруженностью и вызванным Covid-19 кризисом, сообщил в интервью передаче "Šodienas jautājums" на Латвийском телевидении (LTV) председатель правления Veselības centrs 4 и член правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения Марис Ревалдс.

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На вопрос о том, как мотивировать сотрудников частного сектора, Ревалдс заявил, что многие хотят знать, сколько им будут платить.

Как пояснил Ревалдс, планом не предусматривается, что сотрудники частного сектора будут в приоритетном порядке отправлены в отделения с ковидными пациентами. Это значит, что они сначала будут заменять тех работников больниц, которых перевели в отделения с зараженными Covid-19.

Он также сообщил, что медики из частного сектора встретились с представителями Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы, в результате чего были определены сотрудники, которые могут помочь упомянутым медучреждениям. Правительство также создало регламент, предусматривающий, что эти люди на короткое время сменят рабочее место.

По словам Ревалдса, те сотрудники, которые работали одновременно в частном и государственном секторах, уже отправились на помощь больницам.

В связи с этим он заявил, что ситуация разная и, используя аналогию с войной, отметил: уровни мотивации могут быть разными, как и "на войне могут быть дезертиры".

В свою очередь, министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что, согласно экспертным моделям, в самый тяжелый момент в больницах окажется от 2500 до 3000 пациентов, к тому же перегрузка может длиться в течение двух месяцев.

Поэтому в настоящее время увеличивается количество койко-мест, однако для этого необходимы и дополнительные человеческие ресурсы. Павлютс допустил, что часть дополнительного персонала можно найти среди студентов-медиков, а часть должна поступить из частного сектора.

На сегодняшний день на призыв Минздрава откликнулись 520 человек, чего может быть недостаточно, поэтому планируется опубликовать еще один призыв. Также Павлютс отметил, что все еще решаются вопросы в связи с финансами. Решение должно быть принято на дальнейших заседаниях правительства.

Как сообщалось ранее, общий объем финансирования, которое необходимо для лечения пациентов с Covid-19 в больницах, составляет 6 554 812 евро.