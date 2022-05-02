Заключение Минюста о возможностях демонтажа памятника в парке Победы — в процессе согласования

Заключение Министерства юстиции о возможностях демонтажа памятника в парке Победы в настоящее время согласовывается, в том числе с органами госбезопасности, сообщили министр юстиции Янис Борданс и министр финансов Янис Рейрс после встречи партнеров по коалиции.

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В апреле советник министра юстиции Андрис Витолс сообщил Латвийскому радио, что Министерство юстиции предложило четыре решения, как убрать памятник советской армии из парка Победы в Риге.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс заявил сегодня, что Минюсту было поручено предложить юридическое решение по сносу памятника, которое ранее было согласовано Кабинетом министров. На сегодняшний день не получен ни один одобренный Кабмином документ, который могла бы рассмотреть комиссия по иностранным делам.

Комментируя вопрос об этом согласовании, Борданс пояснил, что Минюст в течение трех дней после запроса Колса представил заключение комиссии по иностранным делам и премьер-министру Кариньшу. По распоряжению Кариньша заключение было отправлено в органы госбезопасности. Политик подчеркнул, что процесс согласования идет, и все сроки соблюдены.

В середине апреля премьер-министр Кариньш поручил Бордансу согласовать заключение или информационный отчет о возможных правовых решениях по демонтажу, перемещению и преобразованию памятника в парке Победы с ответственными министерствами, Службой государственной безопасности и Бюро по защите Сатверсме.

Как сообщалось, в связи с вторжением России на Украину актуализировался вопрос о памятнике советским воинам в парке Победы и возможностях его демонтажа.