"Замерзающая Европа": как белорусская пропаганда использовала латвийского экс-премьера Криштопанса

Несчастный пенсионер получил счет за газ 1400 евро, и теперь у него дома температура 12 градусов. А ведь когда-то этот старик был премьер-министром… Ролик, опубликованный депутатом от "Латвии на первом месте" и экс-премьером Вилисом Криштопансом в TikTok, неожиданно стал хитом белорусской пропаганды, выяснил Re:Check, фактчекинговый проект Re:Baltica. Об этом пишет портал Lsm.lv.

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В конце января Криштопанс опубликовал у себя в TikTok видео, где показывает коллеге по партии видео на планшете и говорит, что у него дома температура 12 градусов — потому что счет за газ в прошлом месяце был 1400 евро.

Через пару недель это заметил белорусский телеграм-канал "Желтые сливы". Он опубликовал видео с комментарием:

"Если кто не знает, этот мужик в очках в прошлом известный политик. Вилис Криштопанс, в 90-е был премьер-министром Латвии, правда, не долго. А так — сменил множество государственных постов. Сегодня он сидит на пенсии и сидеть ему не нравится. Потому что в квартире температура воздуха 12 градусов. Но на то, что дубак энергетической компании плевать, счет за декабрь пришел солидный — 1400 евро. За январь платежки еще не было, но есть подозрение, что цифры в ней будут еще выше".

Пост заметило независимое белорусское медиа "Белорусский расследовательский центр". Оно признано экстремистской организацией и с 2021 года работает из-за границы. Они сделали видео, в котором рассказали, что Криштопанс живет в доме 1500 квадратных метров, который уже несколько лет безуспешно пытается продать. Сначала пытался за пять миллионов долларов, сейчас пытается за три. Так или иначе, нуждающимся этого пенсионера назвать нельзя — тем более, что он не пенсионер, а депутат Сейма.