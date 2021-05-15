Завадска: смешивание вакцин от разных производителей считается нежелательным

В настоящее время нет научных доказательств и в целом не считается желательной вакцинация людей от Covid-19 со смешиванием вакцин от разных производителей, сообщила агентству LETA председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

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По словам профессора, в настоящее время мало данных об эффективности вакцин и иммунном ответе в случае использования разных вакцин, например, AstraZeneca в качестве первой дозы и Pfizer/BioNTech в качестве поддерживающей вакцины.

"В настоящее время единственное известное экспертам преднамеренное смешивание вакцин для исследовательских целей было в Великобритании", — сказала Завадска, добавив, что реакции вакцинированных в этом случае были более выраженными.

Кроме того, это исследование было направлено на пожилых людей, хотя реакции на вакцины от Covid-19 более выражены у молодых людей. Поэтому Завадска не исключает, что у молодых людей могут быть более выраженные реакции при смешивании вакцин.

В настоящее время Германия и Франция разрешили смешивать вакцины от разных производителей, но, по словам Завадски, это делается "по разным ненаучным причинам". Пока результатов нет, и все это в основном основано на политических соображениях, пояснила профессор.

Также в настоящее время нет официально утвержденного и принятого подхода, согласно которому в случае смешивания разных вакцин человеку может быть выдан сертификат о вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил журналистам, что, если в Латвии будет нехватка доз вакцины AstraZeneca для второй прививки, могут быть использованы вакцины других производителей.