Завтра у Сейма пройдет пикет “За все семьи” в поддержку Закона о гражданском союзе
Foto: F64

В четверг, 15 декабря, у Сейма пройдет пикет в поддержку закона о гражданском союзе "За все семьи". Он начнется в 8:30 и продлится до 9:15. В этот же день Сейм будет принимать решение о перенятии новым, 14-м Сеймом закона и его дальнейшей судьбе. Ранее 13-й Сейм принял закон в двух чтениях.

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В Латвии уже 28 однополых семей признаны через суд, но новый Сейм начинает работу с игнорирования этого вопроса, отмечают организаторы протеста. Также важно, что закон касается не только однополых семей — но и все, кто хочет зарегистрировать гражданский союз без вступления в брак.

Активисты призывают выступать за принятие законопроекта о Гражданском союзе, и прийти на пикет, "чтобы напомнить Сейму, что решения Конституционного суда должны выполняться".

Ранее сообщалось, что 8 декабря большинство депутатов отклонило коллективное заявление 23 257 граждан Латвии "О правовой защите всех семей", которое предлагало юридически признать пары, живущие в гражданском союзе, и обеспечить им социальную защиту.

Учитывая решение Конституционного суда, в котором запрошена защита всех семей, в том числе однополых пар, инициативу можно поддержать, заявила Заместительница госсекретаря Министерства юстиции, директор Департамента гражданских прав Дагния Палчевска. Также должна быть также обеспечена достаточная социальная защита и защита в вопросах наследования, пояснила представительница Минюста.

Палчевска отметила, что у Сейма есть возможность перенять непринятый в 13-м Сейме законопроект о гражданском союзе.

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