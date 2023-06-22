Женщина обвинила служащего НВС в насилии при беременности; экс-сожитель вину отрицает

Жительница Латвии выступила с публичными обвинениями в адрес своего бывшего сожителя, служащего Национальных вооруженных сил (НВС). В интервью Латвийскому телевидению она рассказала о случаях во время беременности, когда экс-партнер ее душил, толкал и унижал. Сам военнослужащий обвинения отрицает, сообщает LSM.

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Мать троих детей, названная в сюжете Синтией Иккерте, рассказала телеканалу об имевшем быть физическом и эмоциональном насилии. Заявления в полицию на бывшего сожителя о насилии она не написала, однако теперь решила подать в суд, чтобы защитить свои права и права детей.

Тем временем предполагаемый агрессор обвинения отрицает и настаивает, что его с Ситией связывают "хорошие отношения". Суд, впрочем, уже запретил ему приближаться и общаться с бывшей супругой.

О ситуации также проинформированы в НВС. Там заявили, что с военнослужащим работают психологи. Его личность представители НВС раскрывать не стали, сославшись на закон о защите личных данных.

По словам Иккарте, ее бывшего сожителя зовут Дайнис. Они познакомились в 2018 году, спустя два года начали жить вместе в доме военнослужащего. С началом совместной жизни, как утверждает Синтия, Дайнис изменился и стал агрессивным — в частности, женщина рассказала о нескольких эпизодах удушения во время беременности, толкании и плевков в лицо.

В настоящее время женщина покинула Латвию и уехала с детьми в Великобританию. С бывшим партнером она намерена судиться.