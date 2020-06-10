Жители Агенскалнса требуют провести общественное обсуждение строительства Lidl

Совет Рижского строительного управления обещает до конца этой недели оценить планы строительства торгового центра Lidl на ул. Калнциема 38, напротив Калнциемского квартала. Жители Агенскалнса против строительства, так как планы не согласованы с ними, сообщает Латвийское радио.

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Девелоперы планируют построить Lidl на месте велосипедной фабрики “Омега”. Несколько лет назад эту территорию купил коллекционер искусства и совладелец предприятия азартных игр Alfor Янис Зузанс. Он обещал, что построит здание для художественного центра и никаких магазинов там не будет.

На данный момент прошли два общественных обсуждения, связанных со строительством Lidl, оба касались вырубки деревьев, сообщила представитель Lidl Latvija Дана Хасана. Девелопер просил разрешение вырубить 12 деревьев и потом ещё восемь деревьев.

“Рассматривая план вырубки деревьев в красных линиях ул. Калнциема 38 и Мелнсила, комиссия Рижской думы по сохранению насаждений изначально разрешила вырубить восемь деревьев, растущих на принадлежащей девелоперу земле”, - сообщил представитель Стройуправы Эдгарс Бутанс. Остальные 12 деревьев комиссия не разрешила вырубать. Потом Lidl пересмотрел свои планы, отказался от перестройки перекрестка ул. Капселю и Мелнсила, где планировал вырубить восемь деревьев, и комиссия разрешила вырубить ещё три дерева в пределах красных линий улиц.

Общество жителей Агенскалнса осталось недовольно тем, насколько непрозрачна работа самоуправления в вопросах вырубки деревьев - сначала девелоперам не дали разрешение на вырубку, а потом дали. Помимо этого, сам план строительства не обсуждался с местными жителями - они против того, как будет выглядеть здание и против строительства парковки на 130 мест.

“Мы не видим причин, почему мы должны соглашаться на строительство, чтобы реализовать идеи, которые по своему качеству не соответствуют принадлежащей нам среде. Это значит, что её испортят”, - сказал архитектор Петерис Блумс. Он опасается, что, разрешив построить что-то посредственное, следующий девелопер с не менее посредственной идеей откажется слушать жителей, аргументировав это тем, что они же разрешили строительство предыдущего плохого проекта.

Архитектор Калнциемского квартала Лиене Гриезите против того, чтобы в среде с деревянной застройкой появился такой большой объект. Lidl в тесноте Агенскалнса хочет сохранить свою модель работы с большим торговым залом в одноэтажном каркасе и большой стоянкой, а из предложений жителей частично принимает только выгодные для себя, считает Гриезите.

Архитекторы считают, что для строительства в культурно-исторических местах нужно не только общественное обсуждение вырубки деревьев, но и конкурс эскизов. Блумс указал, что улица Калнциема на этом участке уникальна и он хочет “уважительное продолжение для этого уникального пространства жизни и национальной ценности”. Общество жителей Агенскалнса планирует оспорить разрешение на строительство стоянки и здания Lidl в его нынешнем виде. В свою очередь, девелоперы обещают прислушаться к мнению жителей.