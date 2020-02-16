Живьем обратно не отпускать: ученые предупреждают об опасных китайских крабах

Управление по защите природы планирует создать на сайте раздел, посвященный китайскому мохнаторукому крабу — инвазивному и довольно опасному виду, который быстро размножается в Латвии. Гидроэкологи призывают не отпускать этих крабов живьем обратно в воду, если удалось поймать, пишет Latvijas avīze.

Китайский мохнаторукий краб активно роет норы и нарушает береговую линию, а также поедает рыбу из рыбацких сетей. Это инвазивный вид, и за пределами ареала своего естественного обитания он может быть агрессивным по отношению к местным видам. Кроме того, крабы могут переносить рачью чуму, а в Восточной Азии этот краб является промежуточным хозяином паразита человека — легочной двуустки. Этим паразитом во всем мире уже инфицировались более 20 млн человек, принимая в пищу плохо приготовленных или сырых крабов. Впрочем, ни одного случая заражения этим паразитом в Европе пока не было.

Внешне от других крабов китайского мохнаторукого отличают волоски на клешнях — желтые, коричневые или красные. Азиатских крабов отличает от европейских более выраженно четырехугольная форма панциря. Эти крабы всеядны, питаются как водорослями, так и беспозвоночными и рыбой. Сами они служат пищей для хищных рыб, птиц, речных выдр и енотов и вполне пригодны в пищу человеку.

"Я слышала, что наши рыбаки варили из них суп", — рассказала исследовательница Латвийского института гидроэкологии Солвита Страке.

Способность этого краба жить даже в очень загрязненной воде и перемещаться по течению на сотни километров привела к тому, что порода распространилась по всему миру.

В Германию и другие страны Европы мохнаторукий краб попал, скорее всего, вместе с водой, набираемой кораблями для балласта, а в регион Балтийского моря — из Северного моря и впадающих в него рек.

В первый раз на территорию Латвии — в Лиепайское озеро, в Даугаву и Лиелупе — этот вид попал между 1932 и 1937 годом. С 1990 года отдельных особей вылавливали в Булльупе, Бабитском озере, Венте, озере Энгурес и других местах. В 2018 году было выловлено 54 краба в одном месте, возле Вендзавы, и в других местах еще 20. В 2019 на том же месте было обнаружено 35 крабов и еще 10 — в других местах Латвии.

Скорее всего, отмечает Страке, в течение 20 лет этот краб приспособится и к водам Балтийского моря — потому что оно не очень соленое и скоро станет теплее.

"Поэтому я считаю, что всех выловленных здесь крабов нельзя отпускать назад, чтобы они не приспособились к жизни в Рижском заливе. Потому что чем больше особей останется в живых, тем больше вероятность, что они приспособятся", — категорична исследователь.