Разбор. Как понять, что все члены семьи больного Covid-19 уже не считаются носителями инфекции?

Если у одного из членов семьи лабораторно подтверждено заболевание, остальные тут же становятся контактными персонами и подлежат самоизоляции. Если и у них появятся симптомы, то они уже будут считаться больными Covid-19 с клиническим подтверждением. Кого и когда считать здоровым и неносителем, объясняет директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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С порталом Delfi связался читатель, домочадец которого болен коронавирусом. Он рассказал нам, что, хотя все члены его семьи считаются заболевшими (у них есть симптомы), но бесплатный анализ, спустя определенное время, обещают сделать только тому члену семьи, который и ранее сдавал тест.

"Получается, после этого выздоровевшей будет считаться вся семья одновременно? — спрашивает читатель. — Но ведь заразилось (или заболели) они необязательно одновременно! Кто-то из них мог заразиться (заболеть) позже (раньше) того родственника, который сдавал анализ. Не получится ли ситуация, что в тот день, когда закончится карантин для всей семьи, кто-то из нее все еще будет носителем инфекции? И будет ее разносить Covid-19 дальше?"

За ответом на этот вопрос Юрий Перевощиков предлагает обратиться к документам, которые высылались всем врачам и доступны на сайте SPKC. В частности, к "Рекомендациям по первичной медицинской и лабораторной проверке и наблюдениям за контактными персонами".

Из этого документа можно понять, как ставится диагноз членам семьи подтвержденного больного. "Если семейный врач установил, что у контактирующего с больным Covid-19 члена семьи есть признаки респираторной инфекции, то он обязан оценить тяжесть заболевания и необходимость госпитализации. Если болезнь протекает в легкой форме, то семейный врач проинформирует пациента о том, что ему клиническим путем поставлен диагноз инфекции Covid-19 и выпишет направление на лабораторное контрольное тестирование после того, как симптомы пройдут".

Члены семьи, у которых нет симптомов респираторной инфекции, все равно считаются контактными персонами еще 14 дней после последней встречи с больным Covid-19. То есть если они живут вместе, то отсчет идет после дня подтверждения, чтобы болезнь вылечена. Лишь после этого контактная персона перестает считаться возможным носителем инфекции.

Разработан и четкий Алгоритм контрольного тестирования пациентов на Covid-19.

Из этого алгоритма можно сделать вывод, когда вся семья окажется вне подозрений. "Если у пациента с симптомами заболевания Covid-19 инфекция подтверждена клинически (например, лабораторно подтвержден Covid-19 у члена семьи), ему могут сделать контрольное тестирование не раньше, чем через 14 дней после появления симптомов". Контактным персонам без симптомов тестирования не проводят.