Сегодня Британия выходит из ЕС. Что это значит для латвийцев: кратчайший путеводитель

Хотя подготовка к "Брекзиту" продолжалась больше трех лет, многие аспекты регулирования прав граждан до сих пор вызывают вопросы. DELFI публикует краткий путеводитель, что изменится после 31 января для граждан Латвии, которые в Великобритании постоянно живут, учатся или хотят отправиться туда в турпоездку.

Что вообще произойдет 31 января?



31 января Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии покинет Европейский Союз (Brexit). Однако до конца года продолжается переходный период, когда применяются старые правила в отношении перемещения людей, товаров и услуг. После окончания переходного периода между Лондоном и Брюсселем должно быть заключено новое соглашение о том, как их отношения будут строиться в будущем. На данный момент Великобритания предоставила самые широкие гарантии для проживающих в стране граждан ЕС и членов их семей.

Как теперь попасть в Англию? Нужна виза? А если я негражданин?



После "Брекзита" гражданам Латвии и других стран ЕС виза в Великобританию будет не нужна. Необходимо будет иметь в наличии паспорт или ИД-карточку.

Для тех, у кого нет гражданства ЕС, правила въезда в страну также не изменятся. Для проживающих в Латвии граждан России, а также для "неграждан Латвии" для въезда в Великобританию по общему правилу уже сегодня нужна виза.

Я собрался в Англию на работу. Что для меня меняется? / Я заканчиваю школу, хочу учиться в Англии. Что для меня меняется?



До конца 2020 года продолжается переходный период, когда никаких изменений в правилах не будет. Однако те граждане Латвии, которые хотят на льготных основаниях остаться постоянно жить, работать или учиться в Великобритании, должны поселиться в стране до 31 декабря 2020 года и подать ходатайство о специальном статусе до 30 июня 2021 года. Льготный порядок получения особого статуса имеется также у членов семьи граждан ЕС, и, значит, также членов семьи граждан Латвии. Об этом смотрите подробнее ниже.

Я уже живу (работаю) в Англии. Что для меня меняется? / Я уже учусь в Англии. Мне придется уехать после получения диплома?



В принципе, если вы уже в стране, то первоначально никаких изменений не заметите. Однако если вы захотите остаться жить в Великобритании после 30 июня 2021 года, то до этого срока нужно подать ходатайство, чтобы получить специальный статус — settled status. Для его получения нужно доказать проживание в Великобритании в течение пяти лет. Сама процедура бесплатная. Власти обещают, что при выдаче этого статуса они будут проверять сам факт проживания в Великобритании, а не то, чем человек занимался — работал, учился и т.п. Доказывать факт проживания нужно будет лишь в том случае, если власти не смогут его установить самостоятельно при помощи электронных баз данных (например, по информации об уплата налогов).

Этот статус дает право жить, работать и учиться в Великобритании, иметь бесплатный доступ к медицине (NHS), а также различным пенсиям и пособиям, если они вам положены. Также ваши родившиеся в Великобритании дети получат британское гражданство. Срок в пять лет высчитывается таким образом, что вы должны жить в течение этого времени в стране хотя бы шесть месяцев в течение каждого двенадцатимесячного периода. Этот статус утрачивается, если вы живете за пределами Великобритании пять лет и более. Статус может не предоставляться тем, у кого есть непогашенные судимости за серьезные или неоднократно совершенные преступления. Дети могут получить такой же статус, как и их родители.

Право на этот особый статус имеют не только граждане Латвии и других стран ЕС, но и члены их семей, в некоторых случаях, даже после развода. Право на этот статус может возникнуть и в том случае, если член семьи — гражданин Латвии или другой страны ЕС умер. Граждане Латвии до конца года также смогут беспрепятственно привозить в страну своих родственников, у которых нет гражданства какой-либо страны ЕС.

Сказанное выше справедливо и для обладателей pre-settled status, который будет предоставляться тем, у кого пока нет нужного срока проживания в Великобритании. Этот статус означает, что у человека пока нет пяти лет проживания в стране, и по достижению этого срока его нужно обменять на settled status. Единственно нужно помнить, что данный статус можно утратить быстрее — уже через два года проживания за пределами Великобритании.

А что, если я негражданин?



Для неграждан Латвии право на получение settled status и pre-settled status представляются в том случае, если они являются членами семьи граждан Латвии, других стран ЕС, а также Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. В некоторых случаях льготный режим действует и в том случае, если до Великобритании вы постоянно проживали с британским гражданином в другой стране ЕС.

В противном случае ваше право на проживание определяется общим действующим в Британии миграционным законодательством.

Как теперь звонить в Англию? Что с роумингом?



Правила в отношении роуминга, включая льготный порядок для стран-членов ЕС, не должны измениться до конца этого года.

Хочу что-то купить в британском интернет-магазине. Все в силе?



До конца этого года покупки в британских интернет-магазинах будут осуществляться в том же порядке, что и сегодня.

Я хочу приехать в Англию с кошкой. Здесь будут какие-то изменения?

Правила провоза животных из ЕС в Великобританию не изменятся после 31 января.

Нужно ли менять выданные в Латвии водительские права, если я живу в Великобритании?



Если вы являетесь гражданином ЕС и проживаете в Великобритании, вы можете использовать европейские права на вождение автомобиля или мотоцикла до тех пор, пока вам не исполнится 70 лет. Если вам не меньше 68 лет на момент, когда вы поселились в Британии, вы можете ездить в течение 3 лет. По истечении этого времени вы должны подать заявление на получение водительских прав в Великобритании.

К владельцам прав на вождение грузовых или автобусных транспортных средств применяются другие правила.

Дополнительная официальная информация: https://www.gov.uk/eusettledstatus