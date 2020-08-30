Читательница о случае с airBaltic: "Надо было с температурой приехать в аэропорт?"

В редакцию портала Delfi обратилась читательница, которой пришлось отменить полет из-за внезапно поднявшейся температуры. Впрочем, деньги за билеты ей не вернули.

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"7 августа моя подруга должна была вылететь из рижского аэропорта в Рим, но за несколько дней до вылета у неё поднялась температура. Она попыталась созвониться с авиакомпанией airBaltic, чтобы отменить рейс, так как в нынешней ситуации, которая сложилась в мире в связи с Covid-19, нельзя находиться в общественных местах с симптомами вируса, - рассказывает Катрина.

Четыре дня подруга не могла связаться с airBaltic - трубку никто не брал, на электронные письма не отвечал. В день вылета дозвониться получилось, но авиакомпания посчитала, что подвергать всех опасности заражения намного лучше, нежели возместить деньги или перенести вылет. Несмотря на то что у моей подруги была справка от врача, что она болеет и у неё высокая температура, работник авиакомпании сказал, что она должна приехать в аэропорт и они должны на месте измерить температуру. Это разве нормально?"

В электронном письме, которое получила читательница, говорится о том, что рейс Рига-Рим-Рига состоится как и было запланировано. Если пассажир решит отменить полет, то получит выплату суммы налогов, которая составляет 40,99 евро и которая будет зачислена на карту, с которой производилась оплата. Деньги вернут в течение 90 дней. Также эту сумму можно получить в качестве подарочной карты.

Дату вылета можно изменить за определенную плату. Если же вы прибыли в аэропорт и ваша температура оказалась выше 37,8, то нужно обращаться в офис airBaltic, где дату вылета поменяют один раз бесплатно.

Комментирует руководитель корпоративной коммуникации A/S Air Baltic Corporation Алисе Бриеде

С началом возобновления полетов в середине мая, с целью ограничить распространение вируса и позаботиться о безопасности и здоровье сотрудников и пассажиров, авиакомпания airBaltic ввела ряд новых мероприятий.

В том числе перед тем как пропустить пассажиров на проверку безопасности у них в аэропорту измеряется температура тела. Если она выше 37,8 градуса, человеку отказывают в посадке и предлагают поменять дату полета. Эти правила введены, основываясь на рекомендациях международных организаций, и разработаны для того, чтобы не допустить на борт пассажиров, которые не знают, что больны.

В случае если пассажир не может лететь и хочет отменить резервацию, владельцы самых дешевых билетов класса Green могут получить обратно сумму налогов. Даже в том случае, если пассажир болен и не может лететь, учитываются условия покупки билетов.

При покупке билетов пассажир может выбрать услугу страхования резервации. В этом случае он должен прислать справку от врача и дата вылета будет изменена бесплатно.

Авиакомпания призывает пассажиров перед путешествием проверять условия полета и ограничения аэропортов в местных посольствах или официальных домашних страницах. Правила быстро меняются и в разных странах отличаются.