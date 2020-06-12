ФОТО: В пятницу в яму в асфальте провалился второй автомобиль за день
Foto: DELFI Aculiecinieks

В пятницу, 12 июня, еще один автомобиль провалился в яму в асфальте в Риге. Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, инцидент произошел на улице Залвес в районе Плескодале.

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Машина частично провалилась в образовавшуюся в асфальте яму. На место происшествия были вызваны пожарные и спасатели, которые вытащили автомобиль из ямы и огродили территорию.

Это уже второй подобный случай за день. Ранее 12 июня в Зиепниеккалнсе на углу улиц Эбельмуйжас и Ливциема произошло похожее ЧП — в образовавшуюся в асфальте яму провалился автомобиль.

Еще раньше, 5 июня, на улице Гертрудес в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль BMW. Сообщалось, что провал проезжей части мог образоваться во время гидравлической проверки, которая в тот день проводилась на правом берегу Даугавы.

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