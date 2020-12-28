Что теперь? Молодежный лидер Морозов: как "грабеж с утра пораньше" обернулся взрывом добрых дел

В августе портал Delfi опубликовал серию историй рижан, у которых в жизни было все — признание, деньги, достижения, стабильность — но они резко свернули с протоптанной дорожки и занялись тем, чем по-настоящему хотелось. Рассказываем об удивительном повороте в жизни одного из героев публикации — лидера молодежной организации Young Folks LV Александра Морозова, из офиса которого в прошлую субботу вынесли все, что имело какую-то материальную ценность, даже фильтр для рыбок. Уже на следующее утро начались чудеса…

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За месяц до своего 30-летия Александр Морозов задался вопросом: неужели это то, чем я хочу заниматься и следующие 30 лет своей жизни? На тот момент у него была зарплата в районе полутора тысяч, служебная машина. Но он не видел смысла в том, что делает. В итоге написал заявление об увольнении…

Историю о том, как Александр Морозов создал молодежную организацию Young Folks LV сперва для воспитания брата-подростка, а теперь — для сотен других молодых людей — читать ЗДЕСЬ.

Короновирусная эпоха притормозила многочисленные начинания Young Folks LV — душевное общение в кругу своих, детские лагеря, курсы и тренинги, подростковые поездки за границу… Остался открытым вопрос оплаты аренды офиса в центре Риги и художественной мастерской для ребят — 1200 евро в месяц, которые бесприбыльная организация должна зарабатывать сама.

Устроив мозговой штурм со своими воспитанниками, Александр Морозов организовал несколько десятков всевозможных занятий онлайн для детей самых разных возрастов — от изучения языков (латышский, английский, французский, испанский, китайский) и программирования до мастерских по созданию экологических елочных игрушек, бизнес-клуба, чтения сказок и науч-попа, виртуальных экскурсий по Латвии, персональных репетиторов по всем предметам, курсов всемирной истории и истории искусств, школы создания подкастов и других мыслимых и немыслимых навыков и затей. Все преподаватели — юные активисты Young Folks LV.

Стоимость занятий — от 5 до 10 евро, многие — за пожертвования или абонемент клуба Young Folks LV. Часть оплаты идет ведущим занятий, часть — на погашение бытовых расходов. В Клубе YF обсуждаются важные для молодых людей темы: "Как и зачем концентрироваться на задаче; Time-management", "Как экопривычки позволяют экономить деньги (от 100 до 700 евро в месяц), сберегать время, находить новые смыслы и новых друзей", "Почему конфликты полезны?" и т.д.

Полный список занятий Young Folks online — ЗДЕСЬ. Отдельный канал новостей в Ватсапп для YF kids (детям 7-11 лет) — ЗДЕСЬ.

Параллельно Морозов принимает молодых людей из разных стран, которые на год приезжают в Латвию по программе Erasmus+ и Europenian Solidarity Corpus — привозят свою программу, культуру и язык, осваивают местные особенности. На днях прибыли трое новичков — из Италии, Бельгии и Украины… Не останавливается и участие в проекте Proti un Dari — в нем могут принять участие молодые люди 15-29 лет, которые нигде не учатся и не работают. Их мотивируют и помогают разобраться в себе и начать более продуктивную жизнь. В результате парень или девушка возвращаются в школу и доучиваются, поступают в университет или получают недостающие знания или навыки, чтобы начать работать.

Трудности коронавирусных ограничений Морозов переживал с самурайским спокойствием, не останавливаясь ни на секунду. И тут очередной удар: в субботнее утро офис организации был обворован — злоумышенники вынесли все, что годами собиралось, жертвовалось, покупалось на честно заработанные молодыми людьми деньги: проектор, три ноутбука, фотоаппарат, play station, VR, рутер, провода-переходники и даже фильтр для рыбок.

"Конечно, мы все восстановим и со временем купим, замки поменяем, проектор найдем… Будем добрее к этому миру!" — призвал Морозов на своей странице фейсбук. А уже наутро опубликовал новый пост — люди буквально рванули на помощь. Фейсбук-группа "новые рижане" собрала деньги на новый проектор и выразила готовность предоставить рутер,

предложили помощь в ежемесячной оплате страховки, консультацию эксперта в теме сигнализации, позвонил следователь (участник YF), который обещал прошерстить все ломбарды для поиска украденных вещей, соседи из дома напротив обещали отсмотреть видео-камеры, чтобы найти злоумышленников, молодежь осталась в офисе на ночь — караулить, пока замки не поменяны, многие бросили пожертвования на счет YF, нашлись и желающие спасти рыбок…

Портал Delfi не сомневается, что желающие помочь Young Folks LV найдутся и среди наших читателей. Пожертвования можно отправлять на счет:

Young Folks LV

Reg. Nr. 40008225108

Swedbank

LV44HABA0551038525297

Mērķis: ziedojums

Самая большая мечта Морозова — открыть отделения Young Folks LV во всех районах Риги: "Мы точно знаем, зачем нам надо формировать среду и вовлекать как можно больше подростков в молодежное движение. Мы мечтаем заработать денег, чтобы открыться в районах и увлечь подростков разными проектами и делами. Уверен, что совместно все получится".