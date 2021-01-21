Не верю, не хочу, не буду. Почему русскоязычные жители Латвии не хотят делать прививку от Covid-19?

Эпидемия коронавируса, остановить которую в Латвии не удается уже десятый месяц, неожиданно открыла новую грань системного кризиса в отношениях между государством и русскоязычной частью общества. Для того, чтобы победить Covid-19, нужно добиться вакцинации большей части населения. Но как убедить сделать прививку тех, кто сомневается в ее безопасности и необходимости, не доверяет национальным властям и не воспринимает официальную информацию на неродном языке?

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Почему руссокоязычное население Латвии — в том числе и врачи — очень осторожно относятся к прививкам от Covid-19? Получится ли у правительства страны наладить диалог с живущими в стране нелатышами? И может ли нынешняя чрезвычайная ситуация стать поводом для перезагрузки политики интеграции нацменьшинств?

Кризис доверия

Медицинская статистика не делит заболевших коронавирусом по национальному признаку. Однако социологические исследования показывают, что латышско- и русскоговорящие жители по-разному оценивают происходящее в стране. По данным центра общественного мнения SKDS, осенью 2020-го официальной информации о распространении эпидемии доверяли 62% латышских респондентов и только 38% русскоязычных. Отличаются у двух общин и медицинские авторитеты. Если латышские респонденты в опросе SKDS чаще называли местных чиновников от здравоохранения — инфекционистов Угиса Думписа и Юрия Перевощикова, то русскоговорящая аудитория больше прислушивалась к рекомендациям врачей, популярных в России и Украине — Александра Мясникова, Евгения Комаровского, Алексея Водовозова, свидетельствуют результаты ноябрьского исследования.

Имеются различия и по вопросу о готовности сделать прививку против COVID-19. Социологическое исследование "Стрессовый термометр Benu аптеки", проведенное компанией Gemius, показало, что вакцинироваться от коронавируса готовы 47% респондентов-латышей и 43% русскоязычных. При этом категорически не хотят делать прививку 20% латышских и 29% русскоговорящих респондентов.

С началом программы вакцинации особое внимание прессы уделяется самому русскоязычному региону страны — Латгалии. Здесь наблюдается наиболее низкая активность медиков, готовых сделать прививку. В конце декабря, по словам члена правления Даугавпилсской региональной больницы Григория Семенова, только 3% сотрудников медучреждения были готовы к вакцинации. В других крупных больницах страны число желающих достигало 60%. К январю ситуация в городе улучшилась, однако поддержка прививок по-прежнему сравнительно невысока.

Без трудностей перевода

В отличие от предыдущих лет на политическом уровне сейчас есть понимание важности гибкого подхода к языковому вопросу. Официальный правительственный сайт о борьбе с коронавирусом covid19.gov.lv работает на трех языках — латышском, русском и английском. В первой половине января была запущена и русская версия официального сайта о вакцинации на русском языке.

По словам руководителя Департамента координации стратегической коммуникации правительства Латвии Дайги Холмы, официальные материалы о Covid-19 распространялись в СМИ и социальных сетях на двух языках. Эта практика будет продолжена: материалы о вакцинации и информационная кампания в целом будет идти в том числе и на русском языке. На первом этапе кризиса СМИ национальных меньшинств получили поддержку от государства, и такую поддержку следует продолжать, заявила Холма DELFI.

"В настоящее время особое внимание уделяется противодействию дезинформации о Covid-19 и вакцинации. Идет мониторинг ее распространения, в том числе на русском языке; отслеживание того, как дезинформация опровергается объяснениями официальных учреждений и различных экспертов. Мы поддерживаем распространение информации и на русском языке. Эта работа уже началась и в будущем будет еще интенсивнее", — отметила Дайга Холма.

Новый министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Развитие/За!") в комментарии DELFI также подчеркнул важность языковой доступности. По его мнению, необходимо, чтобы каждый житель Латвии мог принять информированное решение о вакцинации независимо от того, на каком языке он говорит дома. По этой причине сам министр готов общаться с людьми по вопросу вакцинации и по-русски.

Неправильные СМИ

Скептицизм русскоязычной части общества латвийские социологи предпочитают объяснять альтернативным информационным пространством, в котором пребывают местные русские. "Часть русскоязычных Латвии испытывает очень большое доверие к врачам и экспертам, которые высказывают свое мнение о Covid-19, но которые также находятся за пределами Латвии. Возникает вопрос, насколько работающие в Латгалии врачи и персонал медучреждений прислушиваются к этим СМИ ежедневно? В каком объеме эти мнения приходят и распространяются через контролируемые Россией СМИ?" — заявил в эфире LTV Мартиньш Капранс, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета.

Российские телеканалы и интернет-порталы действительно предоставляют намного больше критической информации о западных вакцинах, чем европейские СМИ, и расхваливают недоступную в Латвии вакцину "Cпутник V". Однако даже государственные российские телеканалы не принижают угрозу коронавируса, а популярные среди латвийских русскоязычных жителей российские и украинские врачи (хотя и не все) придерживаются вполне традиционных взглядов по данному вопросу.

Тем не менее, проблему коммуникации нельзя сбрасывать со счетов. После ликвидации латвийской новостной службы Первого Балтийского телеканала и закрытия практически всех русских ежедневных газет латвийским властям стало намного сложнее достигнуть русскоговорящей аудитории, даже в условиях чрезвычайной ситуации. Русскоязычное вещание телеканала LTV7, несмотря на существенное увеличение аудитории в интернете, по-прежнему не может конкурировать с ПБК с точки зрения охвата аудитории. Для русскоговорящих радиостанций, в свою очередь, технической преградой является то, что все больше латвийских политиков и чиновников не могут или не хотят говорить в эфире по-русски.

Один из инструментов решения проблемы предлагает Министерство здравоохранения: оно направит в Национальный совет по электронным СМИ просьбу разрешить коммерческим масс-медиа использовать материалы общественных СМИ о вакцинации. "Мы надеемся, что в каком-то смысле это улучшит доступность информации на русском языке", — заявила в среду на семинаре для представителей русскоязычных СМИ представитель Минздрава Марта Криваде. Кроме того, по ее словам, представители министерства готовы выступать с комментариями на русском языке.

Бедность не порок?

Но есть и другая причина психологической самоизоляции нелатышей, о которой редко говорят эксперты и политики: это экономический фактор. В отличие от других стран в Латвии официальная статистика не фиксирует, как отличается уровень жизни людей в зависимости от национальности. Все, что можно найти по этому поводу на сайте Центрального статистического управления — некоторые показатели рынка труда. Так, если в 2019 году среди латышей уровень занятости был 67,7%, то среди представителей других национальностей — только 60,8%.

При этом исследование, проведенное учеными Рижского университета им. П. Страдиня показало, что экономический кризис, вызванный ограничениями эпидемии, сильнее отразился на русскоговорящих. По данным опросов, нелатышам чаще отказывали в выплате пособий по простою, они же в большей степени недовольны тем, как организован процесс дистанционного обучения. Представители правительства выводы исследования пока никак не комментировали.

Эстонский опыт и латвийские проблемы

В Эстонии к изучению этой проблемы подошли более серьезно. Как только стало понятно, что в регионах, где проживает большое количество русскоязычных страны — в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа и в Таллинне — вирус явно распространяется быстрее, политики и эпидемиологи признали, что у русскоговорящего населения страны ниже доходы и меньше возможностей работать дистанционно.

"Речь идет о регионах, где структура трудовой занятости — сфера обслуживания и крупные промышленные предприятия, на которых необходимо обеспечить круглосуточное функционирование, — сужает возможности для удаленной работы. Уровень доходов во время коронавируса выводит на первый план экономические проблемы, поэтому нельзя исключать, что в этих регионах люди чаще ходят на работу с легкими симптомами или этого требует работодатель", — заявила порталу ERR. медиа-советник правительства Эстонии Евгения Вяря. В итоге с начала этого года больничный в Эстонии начали компенсировать уже со второго дня болезни, что позволит низкооплачиваемым работникам оставаться дома с меньшими потерями.

Признав коммуникационные сбои в работе с населением, власти Таллина даже вернулись на Первый Балтийский канал с русскоязычными информационными программами. Этот шаг, впрочем, был неоднозначно воспринят в политических кругах, а затем вопросы возникли у эстонской Полиции безопасности.

Как бы то ни было, по данным опроса, проведенного в январе по заказу Госканцелярии Эстонии, вакцинироваться от Covid-19 готовы 63% населения страны. Это больше, чем в Латвии и Литве.

Нельзя не отметить, что популярные русскоязычные политики в Эстонии, которые поддерживают противодействие пандемии (например, мэр Таллина Михаил Кылварт), представляют (или представляли до правительственного кризиса на прошлой неделе) правящие партии. Недавние исследования также показали, что значительной поддержкой как эстонской, так и русскоязычной части населения пользуются даже министр, непосредственно отвечающие за медицину и социальное обеспечение.

Это резко контрастирует с ситуацией в Латвии, где русскоязычные политики в руководстве исполнительной власти почти не представлены, само правительство крайне непопулярно, а каналов для общения с нелатышами очень мало. Несмотря на то, что лидеры "Согласия" в целом поддерживают вакцинацию (об этом неоднократно писал бывший мэр Риги Нил Ушаков, а также заявлял экс-мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш), результаты опроса центра изучения общественного мнения Factum показывают, что электорат "Согласия" относится к вакцинации скептически. Теперь перед правительством Латвии стоит непростая задача: добиться достаточного уровня вакцинации в обществе, часть которого не слишком ему доверяет. И сделать это нужно максимально быстро.