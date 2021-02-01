"Злая мама - не учитель!" Родители рассказывают, как прошла первая неделя "удаленки"

На прошлой неделе портал Delfi попросил родителей учеников 1-4-х классов рассказать, как прошла первая неделя удаленного обучения их детей, — как все было организовано, с какими трудностями пришлось столкнуться, что бы хотелось поменять и было ли что-то позитивное. Ответы получились очень разными: от "откатываемся в 19-й век, когда знания получают лишь те, у кого есть деньги на гувернантку" до "ребенок осваивает технологии будущего — круто!". 99% родителей едины в одном — они хотят вернуть своих детей в нормальные школы.

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"Перемены надо начинать с себя! Поначалу "удаленка" — это что-то страшное и трудное… — подбадривает родителей мама одного из учеников вентспилсской школы. — Но если задуматься, столько происходит интересного и забавного на этой "удаленке". Можно поддаться общей панике и рвать на себе волосы. А можно взять и помочь тем деткам, у которых нет возможностей что-то распечатать, или переслать непонятую работу. Вместе все можно одолеть, когда смотришь в книгу и видишь…. нет, не Ригу, задачку по математике! Есть ведь чаты родителей, есть могучий интернет, есть любимые учителя!"

Да, первые-четвертые классы — ровно тот возраст, в котором онлайн-образование настоятельно не рекомендуется. Это дети, которые еще толком не научились учиться. Им трудно усидеть на месте, без взрослого над душой осознанно смотреть в экран и держать мысль. Им необходимо играть и общаться. Причем играть и общаться с ровесниками. И делать это вживую, с догонялками и шушуканьем на переменках. А с учетом того, что материальные возможности, технические условия и родительская помощь у всех очень разные, расслоение на успевающих и провисающих растет буквально на глазах.

Попробуем разобраться, что на этой неделе было ужас-ужас, что просто ужас, а что совсем и не ужас, а даже очень полезные навыки на будущее и повод в чем-то разобраться. Ведь конца и края "удаленки" пока не видно. Объявлено, что учебу офлайн для младших классов можно начать только тогда, когда средняя заболеваемость Covid-19 за 14 дней опустится до 200 случаев на 100 000 жителей. В пятницу она была 596 — втрое больше допустимой.

Техника далека от фантастики

В каждом втором письме родители жалуются на слабые технические возможности семьи и школы. Родители не из Риги особенно часто обращают внимание на то, что их детям приходится портить глаза и нервы, занимаясь в телефонах и планшетах: "Все отлично. Но у нас трое детей, а компьютер один. Хоть правительство и говорило, что будет выдавать компьютеры нуждающимся, мы, к сожалению, этого не увидели. Справляемся своими силами. По очереди".

Огромная проблема — стабильность интернета. Особенно, во время онлайн-уроков: "По пол-урока не удается войти в систему", "Технические проблемы через урок", " В 8.40 появляется, а потом зависает. К концу первого урока в 9-05 появляется — ребенок почти не был на первом уроке", "Ребенок за неделю три раза ответил в микрофон на три вопроса", "С родителей требуют наличие компьютера и быстрого интернета, а на какие деньги?".