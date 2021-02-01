"Злая мама - не учитель!" Родители рассказывают, как прошла первая неделя "удаленки"

На прошлой неделе портал Delfi попросил родителей учеников 1-4-х классов рассказать, как прошла первая неделя удаленного обучения их детей, — как все было организовано, с какими трудностями пришлось столкнуться, что бы хотелось поменять и было ли что-то позитивное. Ответы получились очень разными: от "откатываемся в 19-й век, когда знания получают лишь те, у кого есть деньги на гувернантку" до "ребенок осваивает технологии будущего — круто!". 99% родителей едины в одном — они хотят вернуть своих детей в нормальные школы.
"Перемены надо начинать с себя! Поначалу "удаленка" — это что-то страшное и трудное… — подбадривает родителей мама одного из учеников вентспилсской школы. — Но если задуматься, столько происходит интересного и забавного на этой "удаленке". Можно поддаться общей панике и рвать на себе волосы. А можно взять и помочь тем деткам, у которых нет возможностей что-то распечатать, или переслать непонятую работу. Вместе все можно одолеть, когда смотришь в книгу и видишь…. нет, не Ригу, задачку по математике! Есть ведь чаты родителей, есть могучий интернет, есть любимые учителя!"
Да, первые-четвертые классы — ровно тот возраст, в котором онлайн-образование настоятельно не рекомендуется. Это дети, которые еще толком не научились учиться. Им трудно усидеть на месте, без взрослого над душой осознанно смотреть в экран и держать мысль. Им необходимо играть и общаться. Причем играть и общаться с ровесниками. И делать это вживую, с догонялками и шушуканьем на переменках. А с учетом того, что материальные возможности, технические условия и родительская помощь у всех очень разные, расслоение на успевающих и провисающих растет буквально на глазах.
Попробуем разобраться, что на этой неделе было ужас-ужас, что просто ужас, а что совсем и не ужас, а даже очень полезные навыки на будущее и повод в чем-то разобраться. Ведь конца и края "удаленки" пока не видно. Объявлено, что учебу офлайн для младших классов можно начать только тогда, когда средняя заболеваемость Covid-19 за 14 дней опустится до 200 случаев на 100 000 жителей. В пятницу она была 596 — втрое больше допустимой.
Техника далека от фантастики
В каждом втором письме родители жалуются на слабые технические возможности семьи и школы. Родители не из Риги особенно часто обращают внимание на то, что их детям приходится портить глаза и нервы, занимаясь в телефонах и планшетах: "Все отлично. Но у нас трое детей, а компьютер один. Хоть правительство и говорило, что будет выдавать компьютеры нуждающимся, мы, к сожалению, этого не увидели. Справляемся своими силами. По очереди".
Огромная проблема — стабильность интернета. Особенно, во время онлайн-уроков: "По пол-урока не удается войти в систему", "Технические проблемы через урок", " В 8.40 появляется, а потом зависает. К концу первого урока в 9-05 появляется — ребенок почти не был на первом уроке", "Ребенок за неделю три раза ответил в микрофон на три вопроса", "С родителей требуют наличие компьютера и быстрого интернета, а на какие деньги?".
Особенно тяжело приходится семьям, где на wi-fi "висят" много членов семьи, техники на всех не хватает, как и рабочих мест, чтобы не мешать другу другу. Первоклассники, как правило, не могут сами все организовать — без родителей никак. Да и дети постарше без конца дергают родителей и звонят на работу, если тех нет дома.
Онлайн-методики зачастую не отлажены. "Методика процесса уроков осталась как на очном обучении — так не работает! Платформ без проблем просто нет. Нет интерактивных схем, нет работы. Все отдельно (сделать, сфоткать, прислать в е-класс), распечатки". "Онлайн-уроки по одному в день, максимум два, не всегда по 40 минут, технически ни школа, ни ученики не готовы к онлайну. Что бы ни говорили чиновники". "Mykoob — плохая программа. Учителя не совсем в ней освоились, и родители — чайники. Английский и латышский языки — нет заданий с диалогами, рабочие тетради слишком простые, задания ни о чем. Вынуждены заниматься дополнительно".
Хвалят платформу virtualaskola.lv: "Все уроки как в школе". Нравится онлайн-платформа Google Classroom: "Ее не сравнить с zoom, который используют в музыкальной школе…"
В общем, нервы и слезы техническая сторона вызывает у каждого третьего опрошенного. "Все на нервах! Лагает интернет. Связь в скайпе заикается. Планшет виснет от 27 человек в сети сразу! Это ад". "Надо поменять подачу уроков информатики. Не у всех есть MSWord и PowerPoint на домашних компах, некоторые пользуются бесплатным офисным ПО". "Classroom постоянно выкидывает с урока на планшете, поэтому приходится дать ребенку компьютер, на котором я пытаюсь работать удаленно, но это невозможно совмещать с учебой".
Злая мама — не учитель
Расслабившиеся за месяц каникул дети позабыли, что значит учиться. Тем более, если обстановка не располагает. К тому же нет ни намека на продуманную систему, которая позволяла бы детям обучаться без постоянного контроля родителей.
"Ребенок не видит в маме учителя, бегает, кувыркается, начинаешь объяснять как надо, а он говорит, что я не так объясняю. В итоге школа растягивается до позднего вечера". "Все плохо! Если один родитель работает, ему надо все время поддерживать второклассника, а в соседней комнате учится старший ребенок — это эмоционально трудно для всей семьи".
"Слишком много (50%) самостоятельной работы, что в этом возрасте надо контролировать или побуждать, убеждать. Плюс решать технические проблемы, которые ребенок сам не решит ("зависла" конференция, ошибка на интернет-страничке, где дали задание и т.д. и т.п.)" К тому же в этом возрасте (первый класс) ребенок не настолько хорошо владеет латышским языком, чтобы делать все это самостоятельно".
"Я бабушка. Мои дочь с зятем работают. Все на мне. Это ужасно. Как объяснять ребенку то, что он видит в первый раз — падежи, корни и т. д. Я медик, а не учитель. Я просто в ужасе. При этом учителя требуют исполнения, а мне важно, чтобы ребенок понимал, что он делает, а не бабушка за него писала". "Многие учителя просто дают задания и спихивают все на родителей и детей".
Один дома
Очень непросто тем, кто должен ездить на работу, а маленькие дети на весь день остаются предоставленными самим себе. Для тех, кто мог бы позволить себе уйти в отпуск, пособие в 60 процентов от зарплаты — не вариант. Многие не могут на такие деньги оплатить счета.
"Ребенок предоставлен сам себе, уроки учить не хочет". "Ребенок один дома. В 7 часов включается компьютер, и до трех. Домашнее задание просят в этот же день до трех отправить, детям очень тяжело. Бесконечно мне звонит. И я не работаю, и он не учится". "Дом не воспринимается как учебное заведение".
"Организовано все неплохо, но никого из родителей нет дома — нет возможности проконтролировать, чтобы ребенок своевременно подключился к онлайн-урокам. По телефону сложно объяснить, что нужно нажать, чтобы все заработало. Приходится до полуночи потом сидеть и перепроверять — все ли сделал, все ли понял". "Что может быть позитивного , когда 8-летний ребенок весь день один дома, учительница разрывается, пытаясь всем угодить, я переживаю, как там сын один дома".
"Хорошо, что у нас загородный дом — ребенок может выйти погулять во дворе, когда у него перерыв. Страшно подумать, как весь день сидеть дома тем, кто живет в городе, а родители весь день на работе".
Кто учится до полуночи, кто без "домашки"
Разброс методик, платформ, объемов и организации уроков впечатляет. Ощущение такое, что никаких более или менее четких направляющих линий и действующих методик в школы не поступало.
"Уроки идут по 15 минут. И не все. Есть уроки по 40 минут. Детям и родителям надо все время следить за часами — когда к одному уроку надо подключиться в 8 утра, к другому — в 10. Какие от такой учебы знания, очень зависит от родителей — хватит ли у них сил и желания помочь своим детям".
"Все легко. Мало заданий, только занятия, домашки нет. За полтора часа успеваем все сделать. Треть от объема, по сравнению с очным обучением".
"Все организовано четко в Teams. Если в 1-3-х классах в одному-двум предметам в день, то в четвертом классе — обычное расписание по 3-4 предмета. В том числе физкультура, за которую отчитываются фотками ("шлангуют", конечно). Часа в два дня ребенок уже свободен, задают мало. В конце недели отнести в школу на проверку все рабочие листы, а взять новые — на следующую неделю".
"У нас все учителя работают по одной системе, несколько уроков отменены, шаблон для заданий один, много видео и презентаций. Хорошо, что видеоконференции не каждый день и не весь день". "Прошла первая неделя отлично. От 1 до 3 уроков онлайн в день. В 13.00 уже свободны и на горку".
"Организовано все в Teams. У каждого предмета свой канал. Детям еще в школе показывали, как пользоваться и переключать каналы, как поднимать руку… Потому проблем нет. Ребенок воспринимает "удаленку", как обычный урок в школе. Главная проблема — в количестве детей, принимающих участие. У нас объединили три первых класса — всех спросить невозможно. Но организовано отлично".
"Организация удовлетворительная. Подготовка — отвратительная. За лето можно было и учителей обучить, и онлайн-уроки записать, и методики подготовить, и технику настроить. Учителя не умеют пользоваться компьютерами и вести онлайн-уроки! Дети не умеют себя вести на онлайн-уроках — этого никто не объяснял. Учителя просят скачивать, прикладывать документы и писать письма — дети сами это не могут, все на плечах родителей. У детей страх не выполнить или опоздать, так как ставятся ограничения времени по выполнению заданий".
Надоело! Поучают, поучают
Очень многие родители отмечают проблемы с социализацией детей. Скромные онлайн-возможности общения дети используют по полной, зачастую — во вред учебе.
"Дети так соскучились друг по другу, что первые полчаса онлайн-урока говорят все одновременно, пытаясь поделиться новостями". "Нужно учиться очно — детям необходимо сотрудничать с ровесниками, дружить и просто быть вместе. Ребенка не научить быть нормальным человеком, если он не находится в обществе ровесников".
"Наблюдение: детей не вытащить с "переменки", когда они сами организуют отдельные каналы и там "тусуются", а потом учитель не может их оттуда выудить". "После уроков дети остаются в конференции и общаются между собой".
Не хватает живого общения и родителей. Нервная ситуация, похоже, многих разучила спокойно разговаривать друг с дургом. "Самая большая проблема — это родительские чаты. Так как система дистанционного образования не работает, как часы, то у родителей возникает много вопросов, по которым регулярно происходят конфликты в родительских чатах. Было бы хорошо, если бы руководство брало на себя все вопросы, а не взваливало на плечи родителей".
Что можно было бы сделать лучше? Мнения родителей
- На языковых уроках сделать маленькие группы (по полкласса, как в школе).
- На языковых уроках надо больше практики — дети совсем не говорят.
- Учителя должны каждый день высылать план уроков и домашних заданий с подробными объяснениями, как и какие задания выполнять. Чтобы было понятно детям и родителям
- Учителям, преподающим на иностранных языках, в том числе и на латышском, больше разъяснять, терпеливо повторять уже сказанное. Не сводить все к самообучению.
- Новым темам надо уделять больше времени. Отменить всякие музыки, рисование и домоводство — это только усложняет все. Оставить только основные предметы.
- Не отправлять домашнее задание позднее 16.00! Я не учитель и мне надо параллельно работать.
- Не "прыгать" от одного предмета к другому. Один день уделять математике, другой латышскому и т.д.
- Грамотно оценить количество онлайн-уроков, отменить такие уроки, как спорт, социальные знания, сделать нормальное расписание блоками и нормальные перемены для отдыха. Спорт в онлайне будет хорош, лишь если учитель лично будет заниматься с детьми йогой или гимнастикой, чтобы они двигались.
- Хороших, добрых преподавателей. Каждому ребенку — по отдельному, новому планшету. Нормальному, а не китайской подделке, которая глючит…
- Обеспечить финансово 100% семей!
Что хорошего на "удаленке"?
"Что может быть позитивного в онлайн-обучении для двух детей, один из которых во втором классе, а другой в третьем?" — пишет отчаявшийся родитель. И все же лучи света в довольно мрачной картине удаленного образования родители младшеклассников видят. Одни радуются, что их ребенок хотя бы виртуально пообщался с одноклассниками, другие восторгаются, что ребенок на уроке посмотрел балет. Гораздо оптимистичнее смотрят на процесс родители, в чьих школах частично или полностью отказались от домашних заданий.
Многих порадовал очень доброжелательный и креативный подход к делу некоторых учителей. "Учительница на уроке попросила учеников показать своих домашних питомцев. И все одновременно могли поднести к экрану и показать своих котиков, крысок, собачек и даже сестер с братьями…В обычную очную школу привести всем своих домашних животных не удалось бы". Многие отметили, что увидеть любимую учительницу для детей было уже счастьем.
Многие рады, что удаленное расписание и видеоуроки дисциплинируют ребенка — у него появляется распорядок дня. Ребенок становится более самостоятельным и взрослеет на глазах, учится сам в чем-то разбираться и не пасовать перед трудностями.
Некоторые отмечают, что дома заниматься спокойнее, можно сосредоточиться, никто и ничто не отвлекает от учебы. Ну а отдельные родители не скрывают счастья, что всей семье удается дольше поспать — не надо вставать в полседьмого утра, чтобы довезти ребенка до школы. Впрочем, некоторые не против того, чтобы их дети вздремнули и во время уроков.
Кто-то просто рад побольше времени провести рядом с "любимым чадом", которое "иногда убить хочется". Для кого-то любопытно посмотреть, как живут одноклассники: "Ребенок смотрит на своих друзей через камеру и смеется: у кого кот в экран лезет, кто зевает и строит рожи, кто кушает. Кстати, отличный обзор квартир, кто как живет, какая обстановка".
Некоторые видят позитив в том, что дети переждут дома "сопливое время", когда из походов в школу нередко приносят вирусы или потом болеют неделями, пропуская занятия. "Не надо в метель и мороз ждать автобуса. Думать, пускать ли в школу кашляющего и сопливого, чтобы не пропустить контрольную работу. Еще плюс в том, что ребенок в любое время может покушать, отдохнуть и распределить свой учебный день".
"Все же лучше плохая учеба, чем вечные каникулы". "Ожидала худшего, но на деле все не так плохо. Организовано все хорошо, но тяжко все — хотим в школу", — подытожила общую мысль мама третьеклассника.
Все хотят вернуться в школу!
Почти никто не согласен продолжать учиться удаленно. Почти все — дети и взрослые — грезят нормальной школой во сне и наяву. Треть призывов написаны "капслоком", с большим количеством восклицательных знаков.
"Вернуть детей в школы! Это профанация обучения". "Работать удаленно и учить детей — это больше не-воз-мож-но!" "Знаний точно не прибавилось. А вот зрение убавилось".
"Учителей — в отпуска. Школы и учебы по интернету отменить".
"Школа — это школа. Нет ее — нет учебы. В войну учились. А тут колхозник стал решать, как мне учиться. Гриппа они испугались!"
"Все у нас отлично организовано, но надо вернуть очное обучение".