Владлен Дозорцев. О том, как Левитc с Лениным несли бревно

Я не знаю, кто писал эту статью и кто придумал так зацентровать фигуру Левитса в поименном реестре "основателей" и "восстановителей". На служебных страницах книги сказано только, что авторы и составители — доктор наук Гатис Круминьш и доктор наук Янис Силиньш, а научные рецензенты — доктора наук Дайна Блейере и Валтер Щербинскис. Также перечислено множество консультантов — от экс-министра культуры Карины Петерсоне до журналистки Сармите Элерте. Думаю, что доктора и рецензенты с консультантами (все вместе или кто-то конкретно) нанесли и без того спорному имиджу Левитса просто ненужный вред. Не знаю, каким политесом они руководствовались, но большинство декларантов еще живы и многие из них хорошо помнят, как все было 30 лет назад.

Foto: Attēls no grāmatas "Dibinātāji un atjaunotāji"

Слава богу, в статье бегло перечислены юристы, причастные к формулировкам текста Декларации. Но ни о ком из них доктора наук не рассказывают сказок наподобие подробностей о том, как 18 марта 90-го Иванс (лидер НФЛ, — прим. ред.) с Годманисом (лидер политического комитета НФЛ, — прим. Ред.) "обратились к жившему в Германии юристу Левитсу дать предложения по концепциям документа", и "Левитс тут же взялся за работу — 22 марта он уже присутствовал в разговоре на квартире Роланда Рикарда (известный юрист, прим. Ред.)…" и "уже на следующий день обобщил сказанное и сделал набросок документа". И далее в том же духе подобно гуляющим в сети сюжетам о том, как Левитс за 4 дня до голосования летел или ехал в Ригу, "чтобы успеть вычеркнуть из Декларации пункт о переходном периоде", но "его задержали и выслали из СССР".

Доктора наук густо цитируют тогдашнюю статью Левитса в "Литература ун максла" с его рассуждениями о том, нужно ли строить новое государство или настаивать на принципе непрерывности. Для убедительности авторства Левитса в сочинении Декларации в книге даже размещены фотокопии листков из его записной книжки, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что если бы не он, то 4 мая не случилось бы.

Foto: Attēls no grāmatas "Dibinātāji un atjaunotāji"

Хотелось бы сказать докторам и рецензентам с консультантами следующее. Вообще-то, политическая декларация — это не стихи и не рассказ. Она не требует никакого авторства. Это очень краткое публичное заявление с преамбулой и рядом пунктов, которое был способен написать любой грамотный юрист из тех, кто был в распоряжении Правления НФЛ и его фракции в новоизбранном парламенте. И даже неюрист. В то время неюрист Годманис или неюрист Горбунов (спикер парламента, — прим. Ред.), познавшие реальное соотношение сил и угроз на своей шкуре, весили в смысле авторства декларации примерно в десять приезжих Левитсов или Ритенисов с Мейеровицами. Тогда зачем было "обращаться к жившему в Германии…"? (Вот так рядовой разговор в кулуарах одной из зарубежных конференций превращается теперь в официальное обращение).

Главное в подготовке такого революционного заявления — договориться о пунктах. Договоренность возникает постепенно в самых широких кругах, все время сужаясь до двух-трех принципов и сторонников этих принципов, которые спорят, доказывают, пугают войсками, Москвой, протестуют, суют тебе листки из своих записных книжек и т.д. Я видел сделанные на коленке поправки Маврика Вульфсона (депутата Верховного совета, — прим. Ред.) и наброски Эглайса (юриста, — прим. Ред.). У меня тоже были свои соображения и свои листки из блокнотов. Один из вариантов обсуждался в моем кабинете на 13-м этаже Дома печати.

Foto: Attēls no grāmatas "Dibinātāji un atjaunotāji"

Хорошо помню, как мы с Мавриком проиграли дискуссию Ивару Годманису и Вилнису Эглайсу, поддерживая сохранение переходного периода (который в конечном варианте все же остался в тексте и никому не навредил). Ну и что, мы — соавторы? Да никогда в жизни! Вообще выделять кого-то в этом случае — это унижать остальных. Представляю, как читают про эти "заслуги" Левитса Роман Апситис, Айвар Эндзиньш, Андрис Плотниекс, Роланд Рикард, Юрис Боярс, Янис Шкапарс, Ивар Годманис — действительные творцы самих условий для создания Декларации и ее формулировок.

По сути: таких статей, как статья Левитса в "Литература ун максла" в то время было много. И все авторы сходились на том, что Декларация должна немедленно денонсировать довоенные акты, лишившие Латвию независимости, восстановить ряд статей Сатверсме, всю символику. Да, дальше предстояло решать две проблемы: новое государство или преемственность, переходный период или… Вот это "или" было никому не ясно, хотя все равно предстоял период частичного действия старого советского законодательства и уже новых законов. Это, что ли, хотел Левитс вычеркнуть за четыре дня до 4 мая?

Еще такой деликатный для любителей нажимать на авторство Левитса факт: к тому времени подобную декларацию уже приняла Литва (11 марта) и Эстония (30 марта). Можно было вообще не сочинять велосипед, а позаимствовать у соседей, с поправками на некоторые расхождения в истории государств.

И наконец, самое смешное: 11 лет назад я написал в своих мемуарах, что до нас и до Литвы с Эстонией — 15 февраля 90-го — на последней сессии Верховного Совета Латвийской ССР Анатолий Горбунов провел в жизнь документ, значение которого трудно переоценить. В последний день своих полномочий — перед тем как сдать новому парламенту Рыцарский замок — советский депутатский корпус принял "Декларацию по вопросу независимости Латвии", в которой однозначно объявил незаконными решения довоенного Сейма о вхождении в СССР. В тот же день Горбунов подписал законы о госгимне, госфлаге и госгербе. Повторяю: до деклараций Литвы и Эстонии. Принял законы легитимный орган. Принял легитимным большинством. Никто и никогда их не денонсировал. Можно как угодно относиться к лаконизму этих документов, но их сумма — декларация о восстановлении независимости!

Там была проблема с автором? Я ради шутки позвонил Горбунову. Он скромно отказался. Сказал: "Ну.. там… весь юридический отдел…"

Да, несмотря на такой прецедент, лучшие юристы спецкомиссии НФЛ решили выйти на отдельный усовершенствованный акт. Да, им помогала группа из 12 консультантов, среди которых был Левитс. Но с течением времени этого оказалось достаточным, чтобы в официальной биографии 6-го президента Латвии вы могли прочесть пафосную фразу: "один из авторов Декларации о восстановлении независимости"!

Последнее: все, что я тут написал, я адресую докторам — составителям, рецензентам и консультантам, которые в своем рвении, видимо, забыли когда-то популярную историю о том, как с годами росло число тех, кто нес с Лениным бревно на коммунистическом субботнике. Более того: по теперешней версии авторов книги и Ленина-то при бревне не было, а только один Левитс! Короче, такой латышский вариант начинающегося культа личности.

Вы спросите: а что сам президент? Не знаю. Пока я не видел в открытой прессе, чтобы сам Левитс сказал что-нибудь типа: "Ну ладно, ребята, кончайте лизать". А может, он и сам уже поверил, что его нам послал сам бог, а не с третьего захода Дзинтарс с Кариньшем? И это носом улавливают доктора наук.

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