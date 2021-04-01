В микрорайонах ситуация не лучше — гарантийный срок советских "китайских стен" подходит к концу, дворы превратились в гигантские автостоянки, где на всех не хватает места. За хорошим образованием и культурным допингом из спальных районов многие едут в центр.
"Рига 16 лет назад, когда я закончила школу, и сейчас – два разных города, — признает молодая мама Анастасия. — Казалось, что эти перемены должны были произойти года за два-три, но потребовалось сильно больше, чтобы появились пешеходные улицы, а велодорожки стали по-настоящему безопасными… Я полна оптимизма. Надеюсь, что через 20 лет центр станет зеленее и дружественнее к людям и коляскам. Из спальных районов можно будет легко добраться на велосипеде в центр. Дороги будут вовремя убирать, а не уничтожать солью и песком..."
Анастасия уверена, что многие важные перемены требуют не столько денег, сколько вовлеченности горожан: "Хотелось бы, чтобы рижане научились относиться с уважением друг к другу и ответственностью к городу. Как известно, разруха — в головах. Автоводителю не сложно уважать велосипедиста, велосипедисту — следовать правилам дорожного движения, а жильцу дома — не промахнуться мусорным пакетом мимо бака. Новый мэр, придя к власти, мог бы не отменять первым делом все законы от предыдущего, но при этом и держать свои предвыборные обещания".
Виктория призывает строителей новой Риги обращать внимание на потребности людей, для которых что-то строят и реконструируют: "Например, вчера в детской больнице мне пришлось сначала раздеться самой и раздеть малыша, отстоять очередь в регистратуру, а потом услышать, что нужное отделение находится через улицу. Что ж, снова оделись. В том отделении с коляской еле протиснулись в дверь, лифта не обнаружили, гардероба тоже… Туалет мужской — на виду, а для женщин с детьми (которых среди пациентов большинство) — поди найди. И это недавно реконструированное здание, 21-й век, детская больница. Безразличие заметно и по ремонту улиц в центре. Там якобы позаботились о слепых людей — сделали тактильную плитку на перекрестках, которая там же и заканчивается, нет линий, которые должны быть на протяжении всех улиц…"
"Надеюсь, Рига станет еще более европейской, неторопливой и комфортной, — говорит Сабира. — К 2040 году точно заработает скоростное железнодорожное сообщение с европейскими городами: сел и поехал всей семьей. Местный транспорт станет удобней и охватит пригороды. Коренных жителей станет чуть меньше, на их место приедут иностранцы — с востока, с запада и с юга. Образование, боюсь, станет более цифровым — к старым нормам не вернёмся. Рига может привлечь сильные международные школы и "продавать" себя как образовательный центр. Город компактный, удобный для студентов и молодых специалистов с семьями. Они могли бы приезжать сюда, чтобы нарабатывать опыт и репутацию, рожать и воспитывать детей, а уже потом за большими деньгами ехать дальше".
Почти все опрошенные мамы и папы отмечают, что городу необходимо стать мегаполисом в полной мере — чтобы рижане всех национальностей чувствовали здесь себя как дома. "Пусть будет комфортно и приятно всем, тогда все будут относиться к городу, как к своему", — уверена Виктория.
Здесь все взаимосвязано. Для Риги глобальное потепление в ближайшие годы означает теплые зимы, длинную теплую осень и экономию на отоплении. Но для южных городов рост температуры воздуха выливается в засухи и пожары, возникают проблемы с питьевой водой и продовольствием. Перенаселенность Латвии не грозит, однако в других регионах — Индии, Китае, странах Африки — эта проблема актуальна уже давно. И она вполне может привести к массовой миграции из густо населенных территорий в наши края".
Евросоюз поставил цель: наполовину снизить выбросы углекислого газа через десять лет, а к 2050-му году достичь полной климатической нейтральности. Большие города должны избавиться от "грязных" производств, обнулить долю выбросов, сделать экономику более зеленой, энергию — возобновляемой, мусор — сортируемым. И в целом стать дружественнее к окружающей среде. Если раньше горожане потребляли энергию, то в будущем они начнут ее производить и даже продавать — при грамотном утеплении домов и использовании солнечных панелей или геотермальных теплонасосов.
Выбор приоритетов очевиден — сегодня такая политика внедряется в больших и малых городах по всему миру, от Копенгагена до Нью-Йорка, где благодаря Яну Гейлу освободили от транспорта и отдали людям 15 центральных площадей. «В местах, где раньше было больше всего машин, новое поколение уже не так часто сдает на права, как предыдущее, — говорит Гейл. — Многим достаточно велосипеда и ног."
В качестве примера того, как "зеленое" и гуманное мышление меняет город, Целминьш приводит новую концепцию Парижа от мэра Анн Идальго — Paris en Common ("Наш общий Париж") под девизом "Париж для того, чтобы жить. Париж для того, чтобы творить. Париж для того, чтобы дышать". Все необходимое парижанам социальные услуги должны быть в 15-минутной пешей (велосипедной) доступности — магазины, места отдыха, школы, культурные мероприятия.
Инфраструктура, которую занимали автомобили, отдается игровым и спортивным площадкам, скверам (на фото - предложение по озеленению домов Парижа), культурным мероприятиям, а может и новым зданиям и т.д. Новые идеи резонируют с главными проблемами французской столицы: сложностями на рынке жилья, ухудшающейся экологической и санитарной ситуацией, а также вопросами мигрантов. Мэра выбрали на второй срок. На фото - фасад Музея на набережной Бранли в Париже. Фото: Vida Press.
Рост числа горожан среди населения земного шара (в %)
"По моим наблюдениям, государства отмирают, — рассуждает живущий в Латвии российский автор тысяч публикаций по архитектуре доктор искусствоведения Александр Раппапорт. — Нынешняя форма государства выросла из города-государства, превратившегося в феодальное царство, империю и теперь — в производственно-бюрократические структуры, которые управляют жизнью людей. Думаю, такие формы управления отомрут довольно быстро — под влиянием информатизации и кибернетизации. Количество людей, которые интуитивно ведут существование, максимально дистанцированное от государства, будет расти…
Если в моей юности было важно не опоздать на работу, где стоял начальник отдела кадров с часами в руках, то сейчас кому это надо? Начальник может даже не знать, где ты реально находишься... Надеюсь, что в скором времени школа начнет готовить людей к самостоятельной жизни — наделять умением жить без государства, управления, начальства и бюрократии, организовывая самим себя. Человек взрослеет, когда понимает, либо я сам это сделаю, либо это за меня не сделает никто… Увы, похоже, что думать люди начнут лишь тогда, когда в городах жить станет невозможно, когда у всех закипят мозги".
Промежуточной стадией такого взросления, по мнению некоторых урбанистов, может стать превращение мегаполисов в города-государства: они станут настолько самодостаточными, что смогут функционировать фактически независимо от национального правительства. Это вполне реально и через 20 лет. Так на карте мира вновь начнут появляться города-государства со своими законами, административным управлением, инфраструктурой, налоговой системой и т.д.
Архитектура будущего будет многофункциональной. То есть сегодняшние скучные офисные многоэтажки могут превратиться в сочетание офисных, жилых, торговых, спортивных и учебных помещений. Это уже происходит в самых густонаселенных городах мира, и тренд будет продолжен.
Глава Союза архитекторов Эстонии Андрес Алвер говорит, что успех города в будущем определяется тем, как мы замечаем, понимаем и реагируем на появляющиеся возможности и вызовы - меняющийся климат, миграцию, демографический спад отдельных регионов, меняющийся характер работы, глобализацию, социальную изоляцию, перенос повседневной жизни в виртуальный мир.
«Архитектура по своей природе - это реконструкция действительности. Город задается структурой, которая во многом определяет его идентичность, - считает Алвер. - Идеальная городская ткань рождается вне контекста или истории. Примеры тому - современные американские города с сетками улиц или бароккальная урбанистическая модель, которая начинается в одной центральной точке... Однако сущность этой структуры обычно зависит от контекста и обращается к истории в поисках поддержки, которая оказывает большое влияние на формирирование новых слоев, которые перезаписывают старые по принципу палимпсеста, формируют свой почерк в соответствии с интеллектуальными позициями того времени, характерными проблемами эпохи или новыми технологическими достижениями".
"В идеале архитектор должен превратиться в медиума, которого окружающая среда толкает на те или иные действия, а он тонкостью своей резонансной системы понимает: правильно или нет он делает… — считает Раппапорт. — Архитектор хорош, когда приходит, к примеру, на уже сложившуюся потребность в скамейке и ставит ее. А когда он ставит и уверяет всех, что эта скамейка нужна, а люди так не думают — это не то...
Доступность медуслуг, оздоровительная инфраструктура, возможности изоляции, в том числе в рамках одного дома или офиса, зонирование пространства – все эти вопросы останутся в повестке урбанистов на ближайшие годы, иногда даже в ущерб эстетике и экономике.
Принцип "Город для людей" реализуется не только отказом от машин в пользу велосипедов и пешеходов. Вся городская среда должна подчиниться служению людям, их комфорту, здоровому и разнообразному образу жизни.
Александр Раппопорт считает особо важным решать проблемы городских "раздражителей", разрушительно действующих на психику звуков и явлений: "Ничто так не раздражает, как омерзительный крик чаек в три утра. И стандартное рассуждение, что птицы — твари божьи, не спасает. Если на хуторе птички только радуют, то в городе — раздражают. В Лондоне омерзительный шум создают лисы — город буквально отравлен ими. Лисы бегут из лесов туда, где на них никто не охотится и где проще достать еду, осваивают лондонские парки, питаются объедками, дерутся и совокупляются. В городе обязательно должна быть спецслужба, которая решает тему раздражителей — от клопов, клещей и шумных соседей до чаек с лисами".
При этом Раппапорт настаивает на исключительной важности сохранения старых деревьев, которые греют душу. "Старое дерево — это не 30-40, а 100-150 лет. Огромное, с интересной фактурой коры. Это биологическое население города. Такие деревья вызывают чувство уважения и достоинства. Они преображают улицы магическим образом… Такие деревья — почетные жители города, их надо ценить, любить, ухаживать, вести службу по учету и лечению". И среди таких деревьев люди будут жить гармонично и достойно не меньше века.