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Рига 2040
Тренды городов будущего: зеленые города-государства, беспилотники и базовый доход
Кристина Худенко
Журналист
Александра Полещук
Журналист
Будут ли рижане летать как птицы или неспешно гулять по зеленым бульварам? Удастся ли оживить дома и витрины опустевшего центра? Есть ли второй шанс у "китайских стен" Пурвциемса, Плявниеков и Иманты? Возродятся ли индустриальные завалы вдоль железной дороги? Куда ведет Rail Baltica? Где пропишут концертный зал? Портал Delfi заглянул в 2040-й год. Какой увидит Ригу следующее поколение рижан - рассуждают урбанисты, архитекторы и жители города.
Сомнений нет: Риге совсем скоро предстоят революционные перемены. Сегодня это вопрос жизни и, если не смерти, то увядания города. На протяжении нескольких веков Рига была мощной метрополией Балтийского региона, но сейчас накопилось проблем. Окна некогда парадного и нарядного центра зияют темными глазницами, в витринах магазинов и кафе таблички "продается", вдоль железной дороги — заброшенные промзоны…
Дожив до кредитоспособного состояния, молодые семьи покидают столицу и селятся в предместьях неподалеку — Марупе, Пиньки, Баложи, Иецава, Огре процветают. Только за последних 10 лет центр города потерял около 40 тысяч рижан.
Cоседние столицы — Таллин и Вильнюс-Каунас — полны амбиций. Не случайно по стоимости недвижимости они опережают Ригу почти вдвое, а по численности населения Вильнюс дышит столице Латвии в затылок. В Риге между тем продолжается исход молодого активного населения в пригороды.

В микрорайонах ситуация не лучше — гарантийный срок советских "китайских стен" подходит к концу, дворы превратились в гигантские автостоянки, где на всех не хватает места. За хорошим образованием и культурным допингом из спальных районов многие едут в центр.

Мэр Риги Мартиньш Стакис.
Фото: Марис Морканс
"Есть ли у нас выбор между автомобилями и велосипедами, когда вся Европа и все фонды идут только и исключительно в направлении климатической нейтральности? — риторически вопрошает мэр Риги Мартиньш Стакис. — Нам говорят: используйте возможность, и мы вам поможем. Не используете — останетесь там, где вы есть. И будете стагнировать. С моей стороны было бы безответственно заявить, что мы выбираем путь стагнации."
О том, какой видит Ригу-2040 ее нынешний мэр, можно прочесть ЗДЕСЬ. Но строить свою жизнь в этом городе будет уже другое поколение. Дети, которые появились на свет в разгар пандемии Covid-19, через 20 лет начнут самостоятельную жизнь. Захотят ли остаться в родном городе? Что город сможет им предложить?
Рижане-2040
О какой Риге для своих детей мечтают родители новорожденных?
Портал Delfi пообщался с мамами и папами детей, родившихся в 2020-2021 годах. Какой они представляют Ригу будущего — для себя и для своих детей?

"Рига 16 лет назад, когда я закончила школу, и сейчас – два разных города, — признает молодая мама Анастасия. — Казалось, что эти перемены должны были произойти года за два-три, но потребовалось сильно больше, чтобы появились пешеходные улицы, а велодорожки стали по-настоящему безопасными… Я полна оптимизма. Надеюсь, что через 20 лет центр станет зеленее и дружественнее к людям и коляскам. Из спальных районов можно будет легко добраться на велосипеде в центр. Дороги будут вовремя убирать, а не уничтожать солью и песком..."
Виктория
Все фото - Марис Морканс
Сабира
Анастасия
Мама близнецов Марта уверена, что свою роль сыграют новые акценты в образовании: дети, которых с первого класса учат "зеленому мышлению" и заботе о будущем изменят город в лучшую сторону. Отец новорожденной дочки Марис выступает за активное и повсеместное внедрение технологий: "умные" светофоры и дома, грамотную сортировку и переработку отходов, использование энергии солнца и ветра... У молодого папы Влада - свой список пожеланий Риге будущего: "Хотелось бы, чтобы зарплаты стали адекватнее уровню жизни, цены на жилье и налоги на землю — пониже, дороги — лучше. Бесплатная парковка, а также побольше нестандартных развлечений, чтобы игровые залы и ломбарды не были на каждом углу".

Анастасия уверена, что многие важные перемены требуют не столько денег, сколько вовлеченности горожан: "Хотелось бы, чтобы рижане научились относиться с уважением друг к другу и ответственностью к городу. Как известно, разруха — в головах. Автоводителю не сложно уважать велосипедиста, велосипедисту — следовать правилам дорожного движения, а жильцу дома — не промахнуться мусорным пакетом мимо бака. Новый мэр, придя к власти, мог бы не отменять первым делом все законы от предыдущего, но при этом и держать свои предвыборные обещания".

Виктория призывает строителей новой Риги обращать внимание на потребности людей, для которых что-то строят и реконструируют: "Например, вчера в детской больнице мне пришлось сначала раздеться самой и раздеть малыша, отстоять очередь в регистратуру, а потом услышать, что нужное отделение находится через улицу. Что ж, снова оделись. В том отделении с коляской еле протиснулись в дверь, лифта не обнаружили, гардероба тоже… Туалет мужской — на виду, а для женщин с детьми (которых среди пациентов большинство) — поди найди. И это недавно реконструированное здание, 21-й век, детская больница. Безразличие заметно и по ремонту улиц в центре. Там якобы позаботились о слепых людей — сделали тактильную плитку на перекрестках, которая там же и заканчивается, нет линий, которые должны быть на протяжении всех улиц…"

"Надеюсь, Рига станет еще более европейской, неторопливой и комфортной, — говорит Сабира. — К 2040 году точно заработает скоростное железнодорожное сообщение с европейскими городами: сел и поехал всей семьей. Местный транспорт станет удобней и охватит пригороды. Коренных жителей станет чуть меньше, на их место приедут иностранцы — с востока, с запада и с юга. Образование, боюсь, станет более цифровым — к старым нормам не вернёмся. Рига может привлечь сильные международные школы и "продавать" себя как образовательный центр. Город компактный, удобный для студентов и молодых специалистов с семьями. Они могли бы приезжать сюда, чтобы нарабатывать опыт и репутацию, рожать и воспитывать детей, а уже потом за большими деньгами ехать дальше".

Почти все опрошенные мамы и папы отмечают, что городу необходимо стать мегаполисом в полной мере — чтобы рижане всех национальностей чувствовали здесь себя как дома. "Пусть будет комфортно и приятно всем, тогда все будут относиться к городу, как к своему", — уверена Виктория.
Проблемы городов будущего
LETA
Социоантрополог Виестурс Целминьш: "Сегодня Рига подстраивается под автомобили: узкие тротуары, широкие проезжие части, автостоянки в любом публичном месте. Приоритет пешеходов и велосипедистов изменит облик города". Фото LETA
"Два главных вызова, которые в этом веке сильнее всего влияют на жизнь больших городов — экология и перенаселенность. Они отражаются на всей планете, но локальные проявления у них разные

Здесь все взаимосвязано. Для Риги глобальное потепление в ближайшие годы означает теплые зимы, длинную теплую осень и экономию на отоплении. Но для южных городов рост температуры воздуха выливается в засухи и пожары, возникают проблемы с питьевой водой и продовольствием. Перенаселенность Латвии не грозит, однако в других регионах — Индии, Китае, странах Африки — эта проблема актуальна уже давно. И она вполне может привести к массовой миграции из густо населенных территорий в наши края".
Доступ к социальным услугам — еще одна проблема, напрямую связанная с неравенством. Если в Африке критическим может стать, например, вопрос доступа к лекарствам (в том числе вакцинам), то в Латвии все больше трудностей с доступом к качественному образованию, жилью или культуре. Городские власти попадают в ловушку: запросы жителей растут, а возможности их удовлетворить — нет. В итоге часть жителей становится все беднее и беднее. В какой-то мере проблема решается дигитализацией социальных услуг — медицинских, образовательных, транспортных.

Евросоюз поставил цель: наполовину снизить выбросы углекислого газа через десять лет, а к 2050-му году достичь полной климатической нейтральности. Большие города должны избавиться от "грязных" производств, обнулить долю выбросов, сделать экономику более зеленой, энергию — возобновляемой, мусор — сортируемым. И в целом стать дружественнее к окружающей среде. Если раньше горожане потребляли энергию, то в будущем они начнут ее производить и даже продавать — при грамотном утеплении домов и использовании солнечных панелей или геотермальных теплонасосов.
Кристина Худенко
Планировщик городов Ян Гейл: "Каждый километр, который человек проезжает на велосипеде, сберегает для общества 25 центов, а на каждом километре в машине мы теряем 17 центов". Фото: Кристина Худенко.
"Города нужны для того, чтобы люди встречались и вместе развивали экономику и культуру. Если люди не хотят выходить из дома, это плохо и для экономики — накладывает ограничения на торговлю, рынки, кафе", — говорит знаменитый датский планировщик городов Ян Гейл. Два года назад бюро Гейла подписало меморандум с Ригой о разработке долгосрочной программы мобильности — ее результат в конце прошлого года был представлен депутатам.

Выбор приоритетов очевиден — сегодня такая политика внедряется в больших и малых городах по всему миру, от Копенгагена до Нью-Йорка, где благодаря Яну Гейлу освободили от транспорта и отдали людям 15 центральных площадей. «В местах, где раньше было больше всего машин, новое поколение уже не так часто сдает на права, как предыдущее, — говорит Гейл. — Многим достаточно велосипеда и ног."

В качестве примера того, как "зеленое" и гуманное мышление меняет город, Целминьш приводит новую концепцию Парижа от мэра Анн Идальго — Paris en Common ("Наш общий Париж") под девизом "Париж для того, чтобы жить. Париж для того, чтобы творить. Париж для того, чтобы дышать". Все необходимое парижанам социальные услуги должны быть в 15-минутной пешей (велосипедной) доступности — магазины, места отдыха, школы, культурные мероприятия.

Инфраструктура, которую занимали автомобили, отдается игровым и спортивным площадкам, скверам (на фото - предложение по озеленению домов Парижа), культурным мероприятиям, а может и новым зданиям и т.д. Новые идеи резонируют с главными проблемами французской столицы: сложностями на рынке жилья, ухудшающейся экологической и санитарной ситуацией, а также вопросами мигрантов. Мэра выбрали на второй срок. На фото - фасад Музея на набережной Бранли в Париже. Фото: Vida Press.
Мегаполисы станут государствами, а потом растворятся
Население Запада продолжит активно расти еще несколько десятилетий. Но этот рост уже не обусловлен исключительно рождаемостью — это результат повышения уровня жизни, снижения смертности. Быстрое старение местного населения порождает ряд социальных проблем: дефицит домов престарелых, недоступность транспорта и инфраструктуры для людей с ограниченной мобильностью, повышенная нагрузка на бюджет и т. д. Выбирая между установкой скамейки или детских качелей, местные власти все чаще будут отдавать предпочтения скамейке. Происходит объединение служб и учреждений в так называемые центры благополучия, которые предлагают комплексное обслуживание — жилье, коммунальные услуги, медицинскую помощь, физиотерапию, присмотр, досуг и т. д.
Урбанизация Земли
+200 тысяч горожан каждый день

Рост числа горожан среди населения земного шара (в %)
3%
1800 год
55%
2020 год
75%
2050 год
В 1990 году на Земле было 10 городов с населением больше 10 млн, в 2030 году их будет 43. Сегодня в 35 крупнейших мегаполисах проживает каждый 11-й землянин. Вместе они производят 14% мирового ВВП.
"Люди стягиваются в города. Все труднее становится поддерживать сельскую местность. Эта тенденция царит по всей Европе. — говорит Ян Гейл. — Деревни умирают, ведь все меньше работников требуется для производства продуктов... Еще одна причина, почему люди переезжают в города — больше свободного времени, которое можно интереснее провести в городе. На селе если и есть занятия, то больше для мальчиков — футбол, разные игры, рыбалка. А если хочешь играть на кларнете или виолончели, ходить на выставки и в театры, слушать лекции по истории или философии — на селе такого предложения не найти. Вот вам и причина, почему молодые люди стремятся в город. Они приезжают сюда учиться и стараются тут остаться".

"По моим наблюдениям, государства отмирают, — рассуждает живущий в Латвии российский автор тысяч публикаций по архитектуре доктор искусствоведения Александр Раппапорт. — Нынешняя форма государства выросла из города-государства, превратившегося в феодальное царство, империю и теперь — в производственно-бюрократические структуры, которые управляют жизнью людей. Думаю, такие формы управления отомрут довольно быстро — под влиянием информатизации и кибернетизации. Количество людей, которые интуитивно ведут существование, максимально дистанцированное от государства, будет расти…

Если в моей юности было важно не опоздать на работу, где стоял начальник отдела кадров с часами в руках, то сейчас кому это надо? Начальник может даже не знать, где ты реально находишься... Надеюсь, что в скором времени школа начнет готовить людей к самостоятельной жизни — наделять умением жить без государства, управления, начальства и бюрократии, организовывая самим себя. Человек взрослеет, когда понимает, либо я сам это сделаю, либо это за меня не сделает никто… Увы, похоже, что думать люди начнут лишь тогда, когда в городах жить станет невозможно, когда у всех закипят мозги".

Промежуточной стадией такого взросления, по мнению некоторых урбанистов, может стать превращение мегаполисов в города-государства: они станут настолько самодостаточными, что смогут функционировать фактически независимо от национального правительства. Это вполне реально и через 20 лет. Так на карте мира вновь начнут появляться города-государства со своими законами, административным управлением, инфраструктурой, налоговой системой и т.д.
В 2075 году более 80 млн жителей будет жить в Лагосе, крупнейшем мегаполисе Нигерии. Африка станет мировым лидером по городам 10-миллионникам.
При этом от понятия мегаполиса, как леса из небоскребов, по мнению Александра Раппапорта, надо отходить: "Большие города надо не заполнять новыми многоквартирными домами, а растворять. Они изжили себя и должны постепенно уходить — в пригороды, в малые города, в хутора... Количество жителей Земли наверняка будет сокращаться. Так много рабочей силы, как раньше, уже не требуется. Нет нужды увеличивать население отдельных стран, чтобы обеспечить экспансию своего племени за границу…"
9 городских трендов, которые мы увидим в 2040 году
Автономные здания
На этапе постройки в здания интегрируют смарт-технологии - голосовое управление, искусственный интеллект. Их поверхности станут интерфейсами, медиа, солнечными панелями и смогут самовосстанавливаться. Например, зал ожидания аэропорта или больницы сможет погружать человека в комфортное состояние. Ключевой вопрос — как быстро города обеспечат энергетическую независимость. Уже сейчас отдельные здания или районы организуют полный процесс производства энергии и утилизации отходов.
1
Беспилотные такси
"В перспективе никому не надо будет покупать себе персональную машину, — рассуждает Раппапорт. — "Такси" везет вас в нужное место, и вы забываете о машине. Никаких проблем с парковкой, ремонтом, сменой резины, сдачей на права, транспортным налогом!" Сингапур уже осваивает идею общественного транспорта без водителей. Там большая плотность застройки не оставляет места для парковок. В центре Осло без водителя автобусы курсируют по трем маршрутам. В прошлом году беспилотные автобусы тестировали и в Латвии.
2
Базовый доход
Внедрение универсального базового дохода, о котором сейчас активно дискутируют политики и экономисты, может радикально изменить образ жизни горожан. Предполагается, что люди смогут больше времени посвящать тем занятиям, которые им интересны, и это частично решит проблему неизбежной роботизации (из-за которой число рабочих мест объективно сократится). Кроме того, уменьшится нагрузка на социальный бюджет. (Как идею базового дохода обсуждали в Латвии - здесь.)
3
Совместное пользование
Каршеринги, коворкинги и прочие бизнес-модели будут все популярнее. Они могут представлять риск для традиционных предприятий, но позволяют экономить ресурсы, повышают доступность услуг и товаров, а также обеспечивают лучшую конкуренцию на рынке. Впрочем, их развитие могут скорректировать эпидемиологические риски.
4
Велосипеды и самокаты
Количество автомобилей в частной собственности должно сократиться в пользу каршеринга, общественного транспорта, велосипедов и других устройств вроде электросамокатов. При планировании города особое внимание будет уделяться пешеходным зонам и паркам, чтобы мотивировать жителей отказываться от длительных и небезопасных для экологии и эпидемиологии путешествий.
5
Летающий транспорт
Министерство транспорта США, например, в настоящее время работает над техническими рекомендациями для этой новой технологии. Менее чем через три года летающие коммерческие такси Uber Elevate должны появиться в Дубае и Далласе. В картине 1982 года режиссера Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" такой транспорт был заявлен в 2019 году, так что пока отстаем.
6
Зеленый бизнес
Урбанисты предсказывают большое будущее «зеленому» бизнесу – веганским ресторанам, магазинам без упаковок, производству одежды и товаров быта из вторсырья и необычных эко-материалов вроде грибного мицелия.
7
Технология 3D печати
Уже сейчас 3D-принтеры позволяют помимо предметов повседневного обихода и запчастей печатать целые дома, еду и даже человеческие органы. Эта технология тоже может оказаться революционной инновацией и в градостроении.
8
Гиперлокализация
Горожане будут стараться потреблять продукты и товары, произведенные максимально близко к их дому. Или даже мастерить и выращивать что-то сами. Впрочем, и возможностей для локального производства станет больше.
9
Как будет выглядеть город будущего?
Строящиеся сегодня здания будут важными компонентами городской среды в 2040-м. Архитектурный дизайн, несомненно, изменится, в том числе из-за того, что архитекторы и строители будут стараться использовать экологически более безвредные материалы. С учетом пандемии Covid-19, скорее всего, изменится и подход к проектированию.

Архитектура будущего будет многофункциональной. То есть сегодняшние скучные офисные многоэтажки могут превратиться в сочетание офисных, жилых, торговых, спортивных и учебных помещений. Это уже происходит в самых густонаселенных городах мира, и тренд будет продолжен.

Глава Союза архитекторов Эстонии Андрес Алвер говорит, что успех города в будущем определяется тем, как мы замечаем, понимаем и реагируем на появляющиеся возможности и вызовы - меняющийся климат, миграцию, демографический спад отдельных регионов, меняющийся характер работы, глобализацию, социальную изоляцию, перенос повседневной жизни в виртуальный мир.

«Архитектура по своей природе - это реконструкция действительности. Город задается структурой, которая во многом определяет его идентичность, - считает Алвер. - Идеальная городская ткань рождается вне контекста или истории. Примеры тому - современные американские города с сетками улиц или бароккальная урбанистическая модель, которая начинается в одной центральной точке... Однако сущность этой структуры обычно зависит от контекста и обращается к истории в поисках поддержки, которая оказывает большое влияние на формирирование новых слоев, которые перезаписывают старые по принципу палимпсеста, формируют свой почерк в соответствии с интеллектуальными позициями того времени, характерными проблемами эпохи или новыми технологическими достижениями".

"В идеале архитектор должен превратиться в медиума, которого окружающая среда толкает на те или иные действия, а он тонкостью своей резонансной системы понимает: правильно или нет он делает… — считает Раппапорт. — Архитектор хорош, когда приходит, к примеру, на уже сложившуюся потребность в скамейке и ставит ее. А когда он ставит и уверяет всех, что эта скамейка нужна, а люди так не думают — это не то...
Архитектура ценна не красотой, а достоинством. Архитектор — это таинственная, могучая и великая профессия, которая еще не проснулась. Если она не проснется — человечество просто вымрет. Причем очень быстро. Прежде всего — от состояния депрессии. Люди начнут заболевать чем-то непонятным — вроде все нормально, все есть, а жить не хочется".

Александр Раппапорт,
автор тысяч публикаций по архитектуре доктор искусствоведения
Пандемия коронавируса еще долго будет напоминать о себе жителям планеты, поэтому города будущего будут проектироваться с акцентом на соблюдении гигиенических и эпидемиологических стандартов. Общественному транспорту придется адаптироваться к новой реальности.
"Придется обеспечить хорошую вентиляцию, дезинфекцию, безопасную заполняемость, — предполагает Виестурс Целминьш. — Возможно, придется отделить сидячие места в транспорте друг от друга или установить мини-купола... Сейчас это звучит смешно, но это не значит, что это невозможно. В конце концов, 7-8 человек в одном автобусе — это лучше, чем 7-8 автомобилей на дороге".

Доступность медуслуг, оздоровительная инфраструктура, возможности изоляции, в том числе в рамках одного дома или офиса, зонирование пространства – все эти вопросы останутся в повестке урбанистов на ближайшие годы, иногда даже в ущерб эстетике и экономике.

Принцип "Город для людей" реализуется не только отказом от машин в пользу велосипедов и пешеходов. Вся городская среда должна подчиниться служению людям, их комфорту, здоровому и разнообразному образу жизни.

Александр Раппопорт считает особо важным решать проблемы городских "раздражителей", разрушительно действующих на психику звуков и явлений: "Ничто так не раздражает, как омерзительный крик чаек в три утра. И стандартное рассуждение, что птицы — твари божьи, не спасает. Если на хуторе птички только радуют, то в городе — раздражают. В Лондоне омерзительный шум создают лисы — город буквально отравлен ими. Лисы бегут из лесов туда, где на них никто не охотится и где проще достать еду, осваивают лондонские парки, питаются объедками, дерутся и совокупляются. В городе обязательно должна быть спецслужба, которая решает тему раздражителей — от клопов, клещей и шумных соседей до чаек с лисами".

При этом Раппапорт настаивает на исключительной важности сохранения старых деревьев, которые греют душу. "Старое дерево — это не 30-40, а 100-150 лет. Огромное, с интересной фактурой коры. Это биологическое население города. Такие деревья вызывают чувство уважения и достоинства. Они преображают улицы магическим образом… Такие деревья — почетные жители города, их надо ценить, любить, ухаживать, вести службу по учету и лечению". И среди таких деревьев люди будут жить гармонично и достойно не меньше века.
Доп. источники: smartcitiesdive.com, futuresplatform.com, bdcnetwork.com, blog.euromonitor.com, urban.jrc.ec.europa.eu, oecd-ilibrary.org
Над проектом работали: Кристина Худенко, Александра Полещук (текст), Марис Морканс (фото), Наталья Шиндикова (дизайн), Анатолий Голубов (редактор).

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