Мама близнецов Марта уверена, что свою роль сыграют новые акценты в образовании: дети, которых с первого класса учат "зеленому мышлению" и заботе о будущем изменят город в лучшую сторону. Отец новорожденной дочки Марис выступает за активное и повсеместное внедрение технологий: "умные" светофоры и дома, грамотную сортировку и переработку отходов, использование энергии солнца и ветра... У молодого папы Влада - свой список пожеланий Риге будущего: "Хотелось бы, чтобы зарплаты стали адекватнее уровню жизни, цены на жилье и налоги на землю — пониже, дороги — лучше. Бесплатная парковка, а также побольше нестандартных развлечений, чтобы игровые залы и ломбарды не были на каждом углу".



Анастасия уверена, что многие важные перемены требуют не столько денег, сколько вовлеченности горожан: "Хотелось бы, чтобы рижане научились относиться с уважением друг к другу и ответственностью к городу. Как известно, разруха — в головах. Автоводителю не сложно уважать велосипедиста, велосипедисту — следовать правилам дорожного движения, а жильцу дома — не промахнуться мусорным пакетом мимо бака. Новый мэр, придя к власти, мог бы не отменять первым делом все законы от предыдущего, но при этом и держать свои предвыборные обещания".



Виктория призывает строителей новой Риги обращать внимание на потребности людей, для которых что-то строят и реконструируют: "Например, вчера в детской больнице мне пришлось сначала раздеться самой и раздеть малыша, отстоять очередь в регистратуру, а потом услышать, что нужное отделение находится через улицу. Что ж, снова оделись. В том отделении с коляской еле протиснулись в дверь, лифта не обнаружили, гардероба тоже… Туалет мужской — на виду, а для женщин с детьми (которых среди пациентов большинство) — поди найди. И это недавно реконструированное здание, 21-й век, детская больница. Безразличие заметно и по ремонту улиц в центре. Там якобы позаботились о слепых людей — сделали тактильную плитку на перекрестках, которая там же и заканчивается, нет линий, которые должны быть на протяжении всех улиц…"



"Надеюсь, Рига станет еще более европейской, неторопливой и комфортной, — говорит Сабира. — К 2040 году точно заработает скоростное железнодорожное сообщение с европейскими городами: сел и поехал всей семьей. Местный транспорт станет удобней и охватит пригороды. Коренных жителей станет чуть меньше, на их место приедут иностранцы — с востока, с запада и с юга. Образование, боюсь, станет более цифровым — к старым нормам не вернёмся. Рига может привлечь сильные международные школы и "продавать" себя как образовательный центр. Город компактный, удобный для студентов и молодых специалистов с семьями. Они могли бы приезжать сюда, чтобы нарабатывать опыт и репутацию, рожать и воспитывать детей, а уже потом за большими деньгами ехать дальше".



Почти все опрошенные мамы и папы отмечают, что городу необходимо стать мегаполисом в полной мере — чтобы рижане всех национальностей чувствовали здесь себя как дома. "Пусть будет комфортно и приятно всем, тогда все будут относиться к городу, как к своему", — уверена Виктория.

